현대자동차그룹이 수소연료전지 및 수전해 생산 거점 설립을 위한 첫 삽을 떴다.

수소연료전지 신공장 건설을 통해 다양한 분야의 기업들에게 연료전지를 공급하는 등 수소 생태계 확장을 위한 협력을 가속화하고, 탄소 중립 목표 달성을 통해 글로벌 에너지 전환 리더로 도약하겠다는 구상이다.

30일 현대차는 울산공장 내 수소연료전지 공장 부지에서 울산 수소연료전지 신공장 기공식을 개최했디.

이날 행사에는 장재훈 현대차그룹 부회장과 호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장, 이동석 현대차 국내생산담당 사장 등 경영진과 임직원을 비롯해 김성환 기후에너지환경부 장관, 김두겸 울산광역시장, 김기현·박성민·윤종오 국회의원 등 주요 인사들과 관계자 250여명이 참석했다.

2025 경주 아시아·태평양경제협력체(APEC) 경제인 행사를 계기로 방한한 이바나 제멜코바 수소위원회 최고경영자(CEO)와 수소 어플리케이션 및 부품 기업, 협회와 유관 기관 등 국내외 수소 산업 관련 핵심 인사들도 자리를 함께했다.

장재훈 부회장은 환영사에서 “수소연료전지 신공장은 현대차그룹의 수소 사회 전환 의지를 담아낸 전략적 거점”이라며 “국가 경제 성장 동력을 확보하고 선박 및 건설장비 등 다양한 분야의 기업들에 연료전지를 공급함으로써 함께 글로벌 수소 생태계를 확대할 수 있도록 협력하겠다”고 강조했다.

김성환 장관은 축사를 통해 “모빌리티의 탈탄소화와 친환경 에너지 전환이 이뤄질 수 있도록 기업의 혁신 노력을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

지상 3층, 연면적 9만5374㎡ 규모로 들어서는 울산 수소연료전지 신공장은 현대차가 수소 사업 본격화 및 수소 산업 생태계 확장을 위해 건설하는 연료전지 및 국내 첫 고분자전해질(PEM) 수전해 생산 거점으로 주목받는다.

현대차는 울산 수소연료전지 신공장 건설에 9300억원을 투자하고, 향후 시장 성장에 맞춰 생산 확대도 적극 검토할 방침이다 향후 시장 성장에 맞춰 생산 확대도 적극 검토할 방침이다.

신공장은 오는 2027년 준공이 목표다. 준공과 함께 원료를 가공하는 ‘화학 공정’과 완성된 부품을 조립하는 ‘조립 공정’을 통합해 연 3만기 규모 연료전지 생산 능력을 갖출 예정이다. 아울러 ‘인류를 위한 수소’라는 의미를 담은 현대차그룹의 수소 브랜드 ‘HTWO’도 적용된다.

이번 신공장 부지는 과거 내연기관 변속기 공장이 있던 곳으로, 업계에서는 수소연료전지 공장이 완공되면 울산공장 일대가 미래 자동차 산업의 핵심 기지로 전환하는 상징적인 장면 중 하나가 될 것으로 전망하고 있다.

현대차는 울산 수소연료전지 신공장을 세계 최고 수준의 생산 효율성과 안전성을 갖춘 미래형 혁신 제조 플랫폼으로 운영할 방침이다. 먼저 수소연료전지 공장에서는 다양한 수소 모빌리티에 탑재가능한 차세대 수소연료전지와 수전해기가 생산된다.

수소연료전지는 공기공급 시스템과 수소공급 시스템, 열관리 시스템을 수소연료전지 스택에 결합해 공기 중 산소와 수소탱크에서 공급된 수소의 전기화학 반응을 통해 전기를 만드는 일종의 발전기를 뜻한다. 현대차는 차세대 수소연료전지의 출력 및 내구성을 대폭 개선하고, 원가 경쟁력을 확보함으로써 글로벌 연료전지 시장을 선도하는 것을 목표로 한다.

PEM 수전해기는 수소연료전지의 역반응을 활용해 물에서 고순도의 청정수소를 생산하는 장치로, 글로벌 탄소중립 달성을 위한 핵심 요소로 꼽힌다. 현대차는 약 30년 동안 축적한 수소연료전지 개발 노하우를 바탕으로 연료전지와 수전해 기술 및 부품의 공용화를 실현하고 있으며, 90% 이상의 높은 국산화율 달성한 바 있다.

지난 2월 건립을 완료하고 광주에서 실증 가동 중인 1㎿급 컨테이너형 수전해기의 경우 매일 넥쏘 50여 대의 충전이 가능한 300㎏ 이상의 고순도 수소를 생산하고 있으며, 그룹 차원의 역량을 결집한 5㎿급 플랜트형 수전해 시스템도 개발 중이다.

현대차 관계자는 “이번 신공장 기공식은 정부, 지자체, 기업 등이 ‘원 팀’으로 수소 경제 조기 실현을 위한 파트너십을 강화하는 계기가 될 것”이라며 “글로벌 수소 선도 기업으로서 리더십을 더욱 공고히 하고, 탄소 중립 달성 및 수소 생태계 확장을 위한 협력을 확대하겠다”고 말했다.

이날 기공식 행사에서는 국내 수소버스 시장 확대 및 친환경 모빌리티 확산을 위해 현대차와 국내 버스 제조기업 KGM커머셜간의 수소연료전지공급 업무협약(MOU)도 체결됐다. 서재근 기자