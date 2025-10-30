APEC CEO 서밋 세션 기조연설 “저탄소 전환·핵심 자원 등 협력” “기업들 서로 다리 놔 세상 변화”

장인화(사진) 포스코그룹 회장은 30일 포스코그룹이 호주와 구축한 공급망 협력 관계를 설명하며, 지속 가능한 미래를 위해서는 선언을 넘어 실질적인 기업 간 협력이 필요하다고 강조했다.

장인화 회장은 이날 경북 경주 예술의전당에서 열린 ‘아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋’의 ‘탄력적이고 친환경적인 글로벌 공급망 구축’ 세션에서 기조연설에 나서 이같이 언급했다.

장 회장은 “포스코그룹은 호주와 1971년 철광석 공급을 시작으로 공급망 협력 관계를 확대해 왔다”며 “호주는 포스코그룹이 사용하는 원료의 70%를 책임지는 안전한 공급자이자 미래 성장산업의 길을 함께 개척하는 전략적 동반자”라고 설명했다.

이어 포스코그룹이 호주와 이어가는 세 가지 핵심 협력 분야를 밝혔다.

장 회장은 우선 철강 산업의 저탄소 전환 분야를 꼽으며 “포스코 포항제철소에서는 석탄 대신 수소를 활용해 CO² 배출을 획기적으로 줄이는 혁신적 제철 공정을 준비하고 있는데, 이 공정에서 호주의 풍부한 재생에너지에 기반한 청정 수소를 사용해 탄소저감 철강제품을 생산할 계획”이라고 말했다.

두 번째로 이차전지 핵심 원료인 리튬과 니켈·희토류 등 핵심 자원 분야에서 협력하고 있다며 “호주 광산에서 채굴된 스포듀민을 공급 받아 지난해부터 한국에서 수산화리튬을 생산 중으로, 기존 화석연료 중심의 협력이 이차전지 원료 분야로 이어지며 질적 변화가 나타나고 있다”고 설명했다.

세 번째로 ‘청정 에너지 생태계 조성 분야’를 협력 분야로 꼽으며 2022년 호주 핸콕 에너지와 함께 천연가스 개발·생산 회사인 세넥스 에너지를 공동인수했다고 설명했다.

또한 “포스코홀딩스와 포스코E&C는 호주의 수소 생산 혁신 기업과의 협력을 검토 중”이라며 “호주와의 파트너십 스펙트럼이 미래 에너지 영역까지 넓어지고 있음을 보여주는 것”이라고 했다.

아울러 호주와의 양자간 공급망 협력이 일본·중국 등 아태 지역 내 국가들과 함께 하는 다자 간 공급망 협력으로 확대되고 있다며 “다자 간 공급망 협력은 아태 지역 주요 경제 주체들이 공동의 번영과 지속가능한 미래 공급망 건설을 위해 해법을 모색하는 과정”이라고 강조했다.

경주=고은결 기자