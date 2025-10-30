“덜 유능한 사람이 나왔으면 좋았을텐데” 한국 무역협상 대표 김 장관 실력 극찬

한미 양국이 전격적으로 관세 협상을 타결한 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국 협상단을 이끈 김정관 산업통상부 장관을 “훌륭한 사람”이라고 추켜세워 눈길을 끌었다.

트럼프 대통령은 29일 경북 경주예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋 개회식 특별연설에서 김 장관을 직접 지목하며 “미스터 정관 킴(Mr. Jeong Kwan Kim), 훌륭한 사람(incredible man)”이라고 극찬했다. 김 장관은 한미 관세협상에서 한국 측 대표 역할을 맡아 미국 측 대표인 하워드 러트닉 상무장관을 상대로 협상을 벌여왔다.

트럼프 대통령은 이어 “사실 우리 쪽 사람들이 ‘그(김정관 장관)가 매우 터프(tough)하다’고 말했다”고 소개한 뒤 “좀 덜 유능한 사람이 (한국 대표로) 나왔으면 싶었는데 그들(한국)은 그렇게 하지 않았다”고 농담을 던지기도 했다. 미국으로서도 그간의 한미 관세협상 과정이 녹록지 않았다는 점을 시사하는 발언으로 풀이된다.

김용범 대통령실 정책실장도 같은 날 APEC 정상회의 국제미디어센터(IMC)에서 열린 브리핑에서 “트럼프 대통령이 김 장관을 터프한 협상가라고 부를 정도로 협상 과정이 치열했다”고 설명했다. 김 실장은 “정부는 산업부를 중심으로 미국 상무부와 23차례의 장관급 회담과 일일이 세기 어려운 실무협의로 미국과 협의해 왔다”며 “그 결과 오늘의 합의에 이르게 됐다”고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 연설에서 다양한 비유와 찬사를 통해 한국과의 굳건한 연대를 과시했다. 특히 한국과의 조선업 협력을 두고 “우리는 결혼한(wedded) 사이”라는 표현을 사용했다. 조선업뿐 아니라 반도체·에너지 등 다양한 분야에서의 협력 관계도 높이 평가했다.

또 “한국처럼 경제성장을 이룩한 나라는 세계적으로 드물다”며 “전 세계가 한국의 성취에 영감을 받아야 한다”고 평가하기도 했다. 그는 45분가량의 연설을 마무리하면서 또박또박 ‘경주’를 발음하며 “아름다운 곳”이라며 “발음이 괜찮았냐”고 청중에게 묻기도 했다.

관세협상 타결 소식이 나온 직후 양국은 ‘한미 비즈니스 라운드 테이블’에서도 화기애애한 분위기를 연출한 것으로 전해졌다. 이 자리는 한국 기업들의 대규모 대미 투자에 대한 감사를 표하고 미 정부의 지원 의지를 밝히는 취지로 마련됐다.

러트닉 장관은 이 행사에 참석해 오후 5시20분께부터 양국 정부 관계자, 기업인 등 20여명과 만났다. 김 장관은 러트닉 장관을 직접 맞이했으며, 러트닉 장관은 포옹과 함께 “만나서 반갑다”고 말했다. 행사가 끝난 오후 6시50분께 김 장관과 러트닉 장관이 웃으며 함께 행사장을 나서는 모습도 포착됐다. 이들은 2부격 행사인 만찬(리셉션) 자리로 같이 엘리베이터를 타고 이동했다.

라운드 테이블에서 긍정적인 이야기가 오갔다는 전언도 이어졌다. 류진 한국경제인협회 회장은 리셉션 행사 직후 취재진에게 “러트닉이 (관세 협상에 대해) 굉장히 긍정적으로 이야기했다”며 내부 분위기를 전했다.

