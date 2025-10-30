美, 피로해소·에너지충전 효능 주목 KGC인삼공사 美매출, 5년간 2배↑ 한국산, 사포닌↑·표준화제도 갖춰

“놀랍게도 하루 종일 깨어있어요. 출산 후 피로가 심해져 커피를 아무리 마셔도 졸렸는데 말이죠.”

3월 미국의 유명 인플루언서(인터넷에서 영향력 있는 사람)가 SNS(사회관계망서비스)에 올려 화제를 모은 영상이다. 그가 자신의 활력 비결로 소개한 것은 KGC인삼공사 정관장의 ‘에브리타임’이다. 현지 네티즌들은 “나도 먹어봤는데 정말 피로감이 덜하다”, “이 좋은걸 한국인만 먹었던 거야?” 등의 댓글을 달며 호기심을 보였다.

한국의 홍삼이 미국에서 관심을 받고 있다. 주목할 만한 것은 아시아가 아닌 ‘미국’이란 점이다. 아시아에서는 홍삼이 친숙하지만, 서구권에서는 생소하고 낯선 식품이기 때문이다.

실제 정관장의 홍삼 제품은 미국 시장에서 성장세다. KGC인삼공사에 따르면 KGC인삼공사의 미국법인 매출은 최근 5년간(2019~2024년) 2배 이상 증가했다. 매장도 많아졌다. 코스트코와 스프라우츠 파머스 마켓 등 현지 대형 유통망을 꾸준히 확장했다. 지난해 정관장의 미국 판매점은 총 913개다. 2019년(519개)보다 76% 늘었다. 온라인 쇼핑몰 5개와 오프라인 908개점(정관장 단독 및 마트 내 입점 매장)을 운영한다.

홍삼 수출에서 미국 시장의 중요성은 높아지고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 지난 7월 기준으로 홍삼 수출액이 가장 높은 국가는 미국이다. 중국·베트남·일본과 같은 아시아 주요 수출국을 제치고, 1위를 차지했다. 지난해 홍삼의 대(對)미국 수출액은 중국·베트남에 이은 3위였다. 더욱이 아직 홍삼을 잘 모르는 미국인이 많기 때문에 향후 성장이 기대되는 지역이다.

하정아 aT 가공수출부장은 “홍삼은 미국에서 인지도가 낮았으나, 최근 점차 높아지고 있다”며 “에너지 증진, 피로 해소, 면역력 등의 효능이 알려지면서 카페인이나 에너지 보충제를 대신하는 식품으로 수요가 증가하고 있다”고 말했다.

이제 홍삼에 눈을 뜬 미국에서는 대표 기능인 피로 해소 및 에너지 증진에 가장 관심을 보인다. 여러 연구를 통해서도 검증된 효능이다. 김경철 가정의학과 전문의는 고려인삼학회 춘계학술대회(2022)에서 “피로감과 스트레스를 일주일에 한 번 이상 느끼는 성인 76명에게 연구를 진행한 결과, 홍삼 복용 그룹에서 피로도와 무기력감이 호전됐다”고 밝혔다.

홍삼이 식품의약품안전처로부터 인정받은 기능성은 총 7가지다. 피로 해소 외에도 면역력 개선, 혈행 개선, 기억력 개선, 항산화 작용, 갱년기 여성 건강 기능성, 그리고 혈당 조절 기능성이 있다. 미국에서 다른 기능성도 널리 알려진다면 수요 증가에 영향을 미칠 것으로 보인다. 특히 한국 홍삼은 저가 중심의 중국산과 비교해도 경쟁력이 있다. 가격은 더 비싸지만, 품질은 월등히 뛰어나다. 금산인삼관 자료에 따르면 국내 삼은 중국산, 일본산 등 외국 삼에 비해 약리 작용을 하는 사포닌 함량이 2~4배 많다. 중국은 아직 제조 기술력도 부족하다. 국내와 달리, 경쟁력을 갖춘 글로벌 브랜드도 없다는 게 코트라(KOTRA) 칭다오 무역관의 진단이다.

한국산은 신뢰할 만한 기준도 명확히 제시하고 있다. 하정아 부장은 “식약처가 홍삼의 6대 기능성을 제품에 고시하고, 진세노사이드 성분 기준까지 명확히 설정한다”며 “이러한 국가 차원의 표준화된 제도는 해외 바이어와 소비자에게 신뢰를 주는 중요한 요소”라고 했다. 이어 “미국인은 약효에 관한 신뢰도를 굉장히 따지는 편”이라며 “중국도 최근 홍삼의 기능성 표시를 허용했으나, 등록·신고 절차가 복잡하고 제품별 관리 체계에 일관성이 부족하다”고 덧붙였다.

물론 해결해야 할 과제도 있다. 하 부장은 “한국산 홍삼과 다른 나라 인삼 차이를 구분하지 못하는 미국인이 대부분”이라고 했다. ‘홍삼=한국의 프리미엄 인삼’이라는 인식이 널리 퍼지지 못했다는 의미다.

특유의 쓴맛과 향도 대다수의 미국인에게 부담스러운 요소다. 그래서 미국에서는 전통 농축액보다 캔디나 젤리, 음료와 같은 가공 제품이 더 대중적이다. 미국의 인기 영양제 브랜드 올리(Olly)는 홍삼 추출물을 활용한 집중력 개선 구미인 ‘레이저 포커스(Laser Focus)’으로 호응을 얻고 있다.

정관장도 다양한 제형과 트렌디한 맛 등 현지 맞춤형 제품 개발에 힘쓰고 있다. KGC인삼공사 관계자는 “2023년 설립한 KGC인삼공사 미국 R&D센터를 통해 현지에서 선호하는 소재와 기능성 제품을 연구하고 있다”고 말했다.

하 부장은 “홍삼의 우수한 효능이 과학적으로 검증된 점을 널리 알리고, 우리 홍삼만의 전통성을 한류에 접목해 프리미엄 인지도를 확대해야 한다”고 강조했다.

육성연 기자