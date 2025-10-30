최 대표, ‘비로컬위크’ 현장 찾아 “로컬 SME→지역상권 지원 약속”

최수연 네이버 대표가 아시아태평양경제협력체(APEC) 행사가 개최되고 있는 경주에서 로컬 사업자들과 만나 지역 대표 상권으로 성장할 수 있도록 지원하겠다고 밝혔다.

30일 네이버에 따르면 최 대표는 지난 28일 경주 황리단길에서 열린 네이버 ‘비로컬위크’ 캠페인 현장을 찾았다. 최 대표는 경주 지역 청년 그림작가와 예술가가 운영하는 ‘청년감성상점’을 방문해 경주의 로컬 상품들을 둘러봤다.

이어 최 대표는 현장에서 로컬 사업자를 만나 로컬 콘텐츠의 가치에 대해 강조하고, 로컬 중소기업(SME)와 콘텐츠가 지역 대표 상권으로 성장할 수 있도록 인공지능(AI) 교육, 기술, 인프라를 지원하겠다고 언급했다.

최 대표는 ‘청년감성상점’에서 첨성대 열쇠고리 등을 구매하며, “APEC 현장에 직접 방문하니, 경주가 가진 문화적 고유성과 다양성이 글로벌 경쟁력으로 주목받고 있음을 체험할 수 있었다”며 “로컬의 문화와 역사 자체가 지역을 대표하는 지식재산권(IP)이자 스토리텔링 콘텐츠로 자리 잡고, 지역의 상권도 생동감을 얻도록 네이버의 AI 기술을 포함한 지도·페이 등 팀네이버의 다양한 역량과 인프라를 통해 지원하겠다”고 말했다.

네이버에 따르면 실제 ‘비로컬위크’에 참여하는 일부 로컬 상점에는 네이버페이의 오프라인 통합 단말기인 ‘네이버페이(Npay) 커넥트’가 시범적으로 도입돼 있다.

이날 현장에는 주낙영 경주 시장도 방문했다. 주 시장은 최 대표와 함께 디지털 플랫폼을 기반으로 한 로컬 콘텐츠 발굴과 필요성에 대해 공감했다. 주 시장은 “경주에는 천년의 역사와 문화를 현대적 감각으로 재탄생시키는 지역 청년들과 예술가들이 활발하게 활동하고 있어, 전통과 청년의 문화가 공존하고 있다”며 “이런 의미에서 ‘비로컬위크’ 캠페인을 경주에서 처음 시작하는 것이 뜻깊고, 지역 청년과 소상공인들이 디지털 전환으로 새로운 기회를 만들 수 있도록 경주시도 돕겠다”고 말했다.

한편, 네이버는 지난 25일부터 오는 31일까지 경주 황리단길 일대에서 ‘비로컬위크’ 캠페인을 진행하고 있다. 네이버는 캠페인에 참여한 지역 SME가 쇼핑, 광고, 페이 등 플랫폼을 이용해 디지털 비즈니스로 확장할 수 있도록 관련 교육·컨설팅을 제공할 예정이다. 아울러 네이버는 경주를 시작으로 ‘비로컬위크’ 캠페인을 확대, 문화·역사적 특징을 갖춘 로컬 SME를 발굴하겠단 방침이다. 차민주 기자