금융투자업계 CEO 간담회 “증권업 IB 제도적 기반 강화”

이억원 금융위원장은 30일 “초기술의 격전에서 생존하기 위해서는 무엇보다 ‘모험자본’의 역할이 절실하다”며 증권사 종합금융투자사업자 지정을 신속히 완료하겠다고 밝혔다.

이 위원장은 이날 오전 금융투자협회장 및 17개 증권사·자산운용사 CEO와 만나 “모험자본 생태계의 최전선에 있는 금융투자업권에 대한 기대가 그 어느 때 보다 크다”며 이같이 말했다.

이날 간담회는 취임 후 금융투자업권과 가지는 첫 번째 간담회로, 금융 대전환을 위한 모험자본 생태계 활성화 방안 등을 논의하는 자리로 개최됐다.

이 위원장은 “이번 주 코스피지수가 사상 최초로 4000포인트에 도달하는 등 최고치를 계속 경신하고 있다”며 “기술개발의 불확실성, 장기 개발기간, 막대한 초기비용 등의 특성을 갖는 초기술의 격전속에서 위험을 감수하고 혁신을 후원하는 ‘모험자본’ 생태계의 최전선에 있는 금융투자업계의 역할이 앞으로 더욱 중요하다”고 강조했다.

그러면서 “증권업이 ‘진정한 의미의 투자은행(IB)’으로서 모험자본 공급을 선도할 수 있도록 제도적 기반을 강화하겠다”고 했다.

자산운용사의 모험자본 기능도 강화하겠다는 계획을 내놨다. 이 위원장은 “기업성장집합투자기구(BDC)가 내년 3월부터 본격 시행되고, 코스닥벤처투자펀드(코벤펀드) 공모주 우선배정비율도 연내 확대할 계획”이라고 했다. 이어 “공모형 펀드를 통해 일반 국민들도 초기 기업에 소액으로 손쉽게 투자해 기업 성장의 과실을 나눌 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

사모펀드(PEF)에는 ‘책임투자 문화 정착’을 당부하고 나섰다. 이 위원장은 “PEF 투자가 국민 눈높이에 맞는 투명하고 책임 있는 투자로 자리 잡을 수 있도록 글로벌 정합성에 맞게 제도개선을 추진하겠다”며 “업계도 전면적인 자기 쇄신에 나서달라”고 주문했다.

모험자본 생태계의 근간이 되는 ‘수탁자로서 충실의무’ 확립도 당부했다. 이 위원장은 “스튜어드십 코드의 범위를 넓히고 이행 책임을 강화하는 한편 불완전 판매 차단 등 투자자 보호를 위한 ‘책무구조도’의 안착에도 총력을 기울이겠다”고 말했다.

한편 이 위원장은 이날 오전 정부서울청사에서 미국 씨티그룹 본사 제인 프레이저 이사회 의장 겸 CEO(최고경영자)를 면담하고 국내 혁신기업에 대한 기업금융 지원 강화를 요청했다. 김벼리·정윤희 기자