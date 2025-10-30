11월부터 은행 등 보유 연체채권 매입 추진 대부업체 협약 가입 위한 인센티브 마련 예정

[헤럴드경제=김은희 기자] 새도약기금이 취약계층의 장기 연체채권을 처음 매입하며 본격적인 빚 탕감에 나섰다.

새도약기금은 한국자산관리공사(캠코)와 국민행복기금이 보유한 장기 연체채권을 매입했다고 30일 밝혔다.

이번에 매입한 채권은 7년 이상 연체, 5000만원 이하의 개인·개인사업자 무담보채권으로 총 매입 규모는 5조4000억원이다. 약 34만명의 채무자가 당장 추심에서 벗어나게 됐다.

기관별로 보면 캠코 보유분이 3조7000억원, 국민행복기금 보유분이 1조7000억원이다. 각각 22만9000명, 11만1000명의 채무자의 연체채권이다.

이번 새도약기금의 연체채권 매입으로 추심은 즉시 중단됐다.

매입 채권 중 기초생활수급자 등 사회 취약계층 채무는 별도 상환능력 심사 없이 연내 소각된다. 그 외 채권은 철저한 상환능력 심사를 실시한 후 개인 파산에 준하는 수준으로 상환능력을 상실한 경우 1년 이내 소각하고 그 외 상환능력이 현저히 부족한 경우는 채무조정을 추진한다.

캠코와 국민행복기금은 지난주부터 새도약기금 매입 대상 채무자에게 채권 양도 예정 사실을 통지했다.

채무자는 채권 매입 후속절차가 완료되는 12월부터 새도약기금 홈페이지를 통해 본인 채무 매입 여부와 상환능력 심사 결과, 채권 소각 여부 등을 조회할 수 있다.

새도약기금 측은 은행·보험 등 주요 금융업권의 협약 가입이 순조롭게 진행 중이라고 밝혔다. 대부업권과 상호금융의 협약 가입도 적극 독려할 계획이다. 특히 아직 협약 가입이 활발하지 않은 대부업권의 경우 연내 협약 가입 시 우선 혜택을 받을 수 있도록 인센티브 방안을 마련해 안내할 예정이다.

새도약기금은 다음달부터 은행 등 민간 금융회사와 공공기관이 보유한 장기 연체채권을 본격적으로 매입한다.

새도약기금 관계자는 “장기 연체채권 매입을 최대한 신속히 추진해 국민의 부채 부담이 빠르게 경감될 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.