첫 투자…지역경제 활성화 신호탄

중랑구(구청장 류경기·사진)는 ‘중랑동행 창업펀드’를 통해 유망 기술기업 ㈜이노피아테크(대표 장만호)에 20억 원 규모의 투자를 유치했다.

이는 중랑동행 창업펀드 결성 이후 첫 번째 투자 사례로, 벤처투자 자본을 활용한 지역기업 유치의 신호탄으로 평가된다.

‘중랑동행 창업펀드’는 중랑구가 기술 기반 창업·벤처기업을 지원하고 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 조성한 펀드로, 지난해 12월 결성됐다. 중랑구 출자금 10억 원을 포함해 총 425억 원 규모로 운용되며, ㈜티인베스트먼트가 펀드 운용을 맡고 있다.

투자를 유치한 이노피아테크는 경기도 성남시에 본사를 둔 방송 통신 장비개발기업으로, 무선네트워크를 기반으로 한 IPTV·OTT 단말기 개발 분야에서 국내 최고 수준의 기술력을 보유하고 있다.

이번 연구소 이전을 계기로 구는 지역 내 연구개발 기반을 강화, 고급 일자리 창출은 물론 첨단 산업 생태계 조성을 위한 발판을 마련하게 됐다.

앞으로도 구는 펀드를 활용해 기술기업의 중랑구 유입을 확대하고, 지역의 미래 산업 기반을 강화해 나갈 방침이다.

류경기 중랑구청장은 “이번 투자 유치는 중랑구가 기업 성장의 든든한 동반자임을 보여주는 첫 번째 사례”라며 “앞으로도 유망 기업을 적극 발굴하고, 창업·벤처 생태계를 강화해 지역경제에 새로운 활력을 불어넣겠다”고 말했다. 박종일 선임기자