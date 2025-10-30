토스뱅크 금융소비자 중심 서비스모델 기술 기반 리스크 관리 등 소개

[헤럴드경제=정호원 기자] 토스뱅크는 국제은행연맹(IBFed) 이사회 멤버가 토스뱅크를 방문했다고 30일 밝혔다.

지난 29일 오전 국제은행연맹 이사회 앤써니 오슬러(Anthony Ostler) 의장(캐나다은행협회장) 을 비롯해 미국, 유럽, 호주, 남아공, 인도, 중국 등 주요 국가 은행협회 대표 및 주요인사 18명이 서울 강남구 토스뱅크 본사를 방문했다. 토스뱅크에서는 이은미 토스뱅크 대표와 박진현 최고전략책임자(CSO) 등이 참석했다.

이날 토스뱅크는 빠르게 변화하고 있는 디지털 금융환경 속에서 포용적 금융 시스템의 중요성을 비롯해 토스뱅크의 금융 소비자 중심 서비스 모델과 기술 기반 리스크 관리를 소개했다. 또 3년 만에 흑자 전환을 달성하며 지속가능한 포용금융의 토대를 마련한 과정을 성과로 제시했다.

앤써니 오슬러 의장은 “출범 한지 4년에 불과한 토스뱅크가 자본과 기술, 조직 문화 등 주요 영역에서 탄탄한 토대를 구축하며 혁신과 성장을 이뤄가는 모습이 인상적이었다”며 “오늘 토스뱅크 방문은 한국에서의 가장 뜻깊은 시간으로 기억될 만큼, 토스뱅크의 성장 스토리는 전세계 1만8000여 회원사에도 귀감이 될 것”이라고 밝혔다.

이번에 한국에서 열린 제84차 국제은행연맹 이사회는 은행연합회가 주관했다. 글로벌 금융소비자 보호 및 금융사기 대응, 지속가능한 은행 사업 발전 방향과 금융협력이 주제였다. 국제은행연맹은 2004년 설립된 글로벌 은행산업 협의체다. 미국, 유럽, 일본, 호주, 남아공, 캐나다 등 6개 지역의 정회원과 한국, 중국, 인도, 브라질 등 4개 지역의 준회원으로 구성돼 있다.

이은미 토스뱅크 대표는 “토스뱅크는 단순한 금융 혁신을 넘어 포용의 경계를 지속적으로 확장하는 것을 목표로 하고 있다”며 “이러한 모델이 한국 뿐 아니라 글로벌 금융시장에서 새로운 표준으로 자리잡을 것이라 확신하는 만큼, 지속가능한 글로벌 금융 생태계 조성에 기여해 나갈 것”이라고 밝혔다.