하나은행·증권 통합형 비대면 통장 급여이체·주식거래 시 최고 연 2.5%

[헤럴드경제=김은희 기자] 하나은행은 은행과 증권의 금융 서비스를 한 번에 누릴 수 있는 ‘모두 다 하나통장’을 출시했다고 30일 밝혔다.

모두 다 하나통장은 하나은행 입출금계좌에 증권계좌를 결합한 상품으로 국내외 주식 거래를 모두 지원한다. 증권계좌로 자금을 이체할 필요 없이 하나은행 계좌 잔액으로 바로 주식을 거래할 수 있다.

이 상품은 200만원 이하 예치금에 최고 연 2.5%의 금리를 제공한다. 기본금리는 연 0.1%이며 급여이체 시 연 1.4%, 증권계좌를 통한 주식매매 거래 시 연 1.0%의 우대금리가 적용된다. 또한 우대항목을 1가지 이상 충족 시 그다음 달부터 모든 이체 및 출금수수료가 횟수 제한 없이 면제된다.

최근 미성년자의 주식투자 증가 트렌드를 반영해 만 19세 미만 미성년자도 하나은행 모바일 애플리케이션 ‘하나원큐’의 ‘내 아이 통장 만들기’ 서비스를 통해 비대면으로 개설할 수 있다.

판매한도는 10만좌이며 2026년 12월 말까지 판매한다.

하나은행은 통장 출시를 기념해 오는 12월 말 까지 상품 가입시 메가MGC커피쿠폰(1111명)을 추첨을 통해 제공한다. 하나은행 첫거래 고객에게는 3만 하나머니(111명)를, 급여이체나 주식거래 실적을 충족한 고객에게는 5000 하나머니(111명)를 각각 추첨해 증정할 계획이다.

상품 가입 고객 모두에게 최고 연 4.5%의 금리를 받을 수 있는 내맘적금 금리우대쿠폰을 제공한다. 미성년자 명의로 가입한 경우 추첨을 통해 배달의 민족 3만원 상품권을 50명에게 제공한다.

하나증권에서는 상품가입 후 응모 고객 전원에게 5000원 상당의 미국 소수점 주식을 제공하기로 했다. 하나증권 첫거래(순신규) 고객은 국내·미국 주식매매수수료 우대(1년), 환전수수료 100% 우대(6개월) 혜택도 받을 수 있다.

하나은행 관계자는 “모두 다 하나통장은 한 번의 간편한 가입으로 급여 관리와 투자를 함께 할 수 있는 통합형 상품으로 고객의 일상 속 금융생활을 더욱 쉽고 편리하게 만들었다”며 “하나증권과 협업해 선보이는 이번 상품이 하나금융그룹의 대표 통합 서비스로 자리 잡길 기대한다”고 전했다.