11월 20일 개최 토스 주요계열사 보안 담당자 발표 진행

[헤럴드경제=정호원 기자] 토스는 내달 20일 서울 삼성동 코엑스 그랜드볼룸에서 보안 컨퍼런스 ‘가디언즈 2025(GUARDIANS 2025)’를 개최한다고 30일 밝혔다.

올해로 3회째를 맞는 ‘가디언즈’는 토스 및 계열사의 보안 전문가들이 직접 참여해 실제 현장에서 얻은 경험과 노하우를 공유하고, 주요 보안 현안에 대해 심도 있게 논의하는 자리다.

이번 행사에는 토스·토스뱅크·토스증권·토스페이먼츠 등 주요 계열사의 보안 담당자 23명이 발표자로 참여하며 총 22개 세션이 3개 트랙으로 나뉘어 동시 운영된다. 참석자는 각 트랙을 자유롭게 이동하며 개인정보보호, 보안위협 관리, 자산관리, 정보보호 인공지능(AI) 활용 사례 등 다양한 주제를 선택해 들을 수 있다.

올해는 보안에 대한 관심이 크게 고조된 만큼 총 참가 규모를 400명에서 1000명으로 2배 이상 확대했다. 또한 기존 초청 기반에서 온라인 사전 신청 방식으로 전환해, 업계 종사자는 물론 보안에 관심 있는 누구나 참여할 수 있다.

행사 참가 신청은 오는 11월 4일(화)까지 ‘GUARDIANS 25’ 공식 홈페이지를 통해 가능하다.

토스 관계자는 “보안 위협이 일상화된 지금, 업계 간의 협력과 노하우 공유가 어느 때보다 중요하다고 생각해 행사 규모와 접근성을 함께 넓혔다”며 “가디언즈 2025가 정보보호 산업 전반의 성장을 이끄는 지식 공유의 장이 되기를 기대한다”고 말했다.