인구‧교육‧농업‧정주 여건 등 전방위 해법 모색…“모두가 함께 해결해야”

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도의회가 인구감소로 인한 지역소멸 위기 극복을 위해 도민과 함께 해법을 찾기 위한 현장 토론에 나섰다.

경남도의회 지역소멸 대응 특별위원회(위원장 조영제)는 29일 함안문화예술회관에서 ‘지역소멸 위기 극복, 경남에서부터 시작된다’는 주제로 주민토론회를 열고 실질적인 대응 전략을 논의했다.

이날 토론회는 조영제 위원장을 비롯해 정쌍학 부위원장, 경남도와 도교육청, 함안군 관계자, 주민자치위원, 이·통장 등 지역 현안에 관심 있는 도민 150여 명이 참석했다.

이날 행사에서 조 위원장은 ‘지역소멸 현황 및 극복을 위한 정책 방안’을 주제로 기조발제를 진행했다.조 위원장은 “단기적 지원이나 행정적 대응만으로는 한계가 있다”며 “일자리·교육·주거 등 3대 축을 유기적으로 연결해 지속 가능한 지역 성장 기반을 만들어야 한다”고 강조했다.

특히 함안군의 사례를 중심으로 ▷청년·신혼부부 특화 주거단지 조성 ▷역사·문화관광벨트 구축을 통한 일자리 창출 ▷폐교 위기 학교의 특성화 전환 등 지역 특성에 맞춘 인구유입 방안을 제시했다.

이어 진행된 지정토론에서 안수진 경남도 인구정책담당관은 “기업유치 인센티브와 생활인구 유입을 통한 지역경제 선순환이 필요하다”며 “정부와 지자체가 공동 대응하는 상향식 정책이 중요하다”고 밝혔다.

강만조 경남도교육청 정책기획관은 “학령인구 감소로 인한 폐교 문제가 심각하다”며 “작은 학교 살리기, 폐교시설의 지역자원화 등 교육의 역할이 지역 활력 회복의 핵심”이라고 강조했다.

안권욱 지방분권경남연대 공동대표는 “정주 여건 개선과 주민 참여 확대가 무엇보다 중요하다”며 “읍·면·동 단위 주민조직이 정책 설계 단계부터 참여할 수 있는 구조를 마련해야 한다”고 제안했다.

경남도의회 지역소멸 대응 특별위원회는 앞으로도 각 시·군을 순회하며 실질적 대응 방안을 논의하고, 분야별 전문가와 주민 의견을 정책에 담아내는 협력 플랫폼 역할을 강화할 방침이다.