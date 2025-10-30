-문화 다양성과 상호이해의 다리를 놓고 있다는 평

[헤럴드경제 = 서병기선임기자]‘K팝 대표 혼성그룹’ 카드(KARD)가 글로벌 존재감을 또 한 번 각인시켰다.

카드(비엠, 제이셉, 전소민, 전지우)는 지난 29일 글로벌녹색성장기구(GGGI)와 세계문화산업포럼(WCIF)이 글로벌 녹색성장 주간을 기념해 공동으로 개최한 문화의 밤 행사에서 ‘2025 녹색성장 문화 어워드 (Green Growth & Culture Award)’ 부문 수상자로 선정됐다.

‘녹색성장 문화 어워드’는 글로벌녹색성장기구가 녹색성장의 글로벌 확산과 인류의 지속가능한 발전을 위해 경계와 장벽을 넘어서는 문화의 역할과 영향력을 깊이 인식하고, 이에 기여한 인물과 단체를 격려하기 위해 수여되는 상이다.

2025년 수상자로 선정된 카드는 K-팝을 대표하는 혼성그룹으로서, 탁월한 음악성을 바탕으로 ‘포용과 존중’의 가치를 전 세계에 확산시켜 왔다. 아시아는 물론 북남미, 유럽 등에 이르는 국제 무대에서 문화 다양성과 상호이해의 다리를 놓고 있다는 평이다.

한편, 카드는 최근 서울과 방콕에서 월드투어 ‘KARD 2025 WORLD TOUR ’DRIFT‘’를 성황리에 마쳤다. 카드는 8년 간의 음악적 서사를 총망라한 세트리스트로 글로벌 팬들과 뜨겁게 호흡했다. 카드는 이후 11월 호주, 12월 미주 지역에서 월드투어를 이어갈 예정이다.