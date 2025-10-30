10년간 해외 투자·사업개발 경력 갖춘 리더 향후 글로벌 AI·반도체 투자 주도 기대

[헤럴드경제=차민주 기자] SK스퀘어는 김정규 현 SK주식회사 비서실장을 신임 사장으로 선임했다고 30일 밝혔다.

SK스퀘어 이사회는 김정규 사장을 대표이사 후보로 선정, 향후 주주총회 등을 통해 사내이사·대표이사로 임명할 예정이다.

1976년생인 김정규 사장은 SK주식회사 비서실장, SK수펙스추구협의회 전략지원팀장, SK플래닛 미국지사 팀장, SK텔레콤-Citi그룹 합작회사(미국) 담당 등의 주요 직책을 역임했다. 특히 10년이 넘는 기간 미국 등 해외 현지에서 투자와 사업 개발을 주도한 만큼, 향후 글로벌 AI·반도체 투자를 이끌 것으로 기대한다고 SK스퀘어는 강조했다.

SK스퀘어는 “투자 전문 리더십으로 포트폴리오 밸류업 및 주주가치 제고에 주력할 것”이라고 밝혔다.

한편, 한명진 전임 사장은 SK텔레콤 통신 사내회사(CIC) 사장으로 선임됐다. SK스퀘어는 한 사장에 대해 재임 동안 포트폴리오 리밸런싱과 수익성 개선으로 SK스퀘어의 기업가치를 크게 끌어올렸다고 자평했다.