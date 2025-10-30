저수익 점포에 로열티 타입 선택기회 제공 내년 그룹 시너지 활용 차별상품 600종 출시 최진일 대표 “경영주 수익 개선 최우선 고려”

[헤럴드경제=강승연 기자] 이마트24가 30일 경영주의 실질적인 수익 개선과 지속가능한 동반성장을 위한 ‘상생선언’을 발표한다. 저수익 점포 경영주를 위한 로열티 타입 전환 등을 도입하며 상생경영을 한층 강화할 방침이다.

이마트24는 수익 개선이 필요한 개인임차형 타입(월 회비 160만원) 점포 중 가맹계약을 성실하게 준수하는 경영주를 대상으로, 잔여 계약기간까지 로열티 타입으로 전환할 수 있는 기회를 제공한다.

로열티 타입으로 전환 시 기존의 월 회비 대신 매출총이익을 경영주 71%, 본사 29% 비율로 분배해 경영주의 실질적인 수익 개선이 기대된다.

예컨대 월 400만~500만원의 매출총이익을 올리는 점포가 로열티 타입으로 전환하면, 월 약 116만~145만원만 본사에 납부하면 된다. 기존 월 회비 160만원에서 10~38%의 비용을 절감하는 셈이다.

이번 제도는 본사가 경영주들의 의견을 수용해 단행한 것이다. 로열티 타입 전환을 희망하는 경영주는 11월 3일부터 올해 말까지 신청할 수 있다. 내년 6월 30일까지 순차적으로 진행될 예정이다.

이마트24는 실질적인 매출 성장을 위해 상품 경쟁력 강화에도 힘을 쏟는다. 2040 고객을 겨냥한 차별화 상품을 내년 600종을 출시한다.

오는 11월에도 커피·도시락 등의 다양한 차별화 상품을 준비 중이다. 새로운 PL(브랜드 옐로우)의 신규 상품도 출시를 앞두고 있다. 옐로우를 대표 수출 브랜드로 육성한다는 포부다.

아울러 신세계L&B, 신세계푸드, 조선호텔 등 신세계그룹의 관계사와 시너지를 활용해 간편·신선식품의 상품 혁신을 이뤄낸다는 구상이다.

앞서 신세계푸드와 협업해 지난 9월 선보인 ‘시선강탈버거’ 2종은 출시 후 현재까지 버거 상품군에서 1·2위를 차지하며 호응을 얻고 있다. 최근에는 신세계푸드의 제빵 노하우를 활용해 서울대 밥스누 ‘약콩두유빵’ 시리즈를 선보였다.

경영주에게 실질적인 도움을 줄 상생 지원 제도도 신설한다. 내년부터 ‘시선강탈버거’와 같이 전략적으로 선정된 차별화 상품에 대한 100% 폐기지원, 신상품 점포 도입 시 인센티브 지원 확대, 점포 운영 시 발생할 수 있는 피해 보험 지원 확대 등을 골자로 한 상생협약을 추진한다.

이마트24 최진일 대표이사는 “이번 상생협약은 본사의 경영적 부담에도 불구하고, 경영주의 수익 개선을 최우선으로 고려해 과감히 결정한 것”이라며 “상품 경쟁력 강화, 점포 공간 혁신, 가맹점 운영 지원 등 전방위적인 노력을 통해 실질적인 성과와 지속 가능한 성장을 추진하겠다”고 말했다.