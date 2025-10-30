최우수 스타트업 4개 기업 선정 셀렉트스타·Cyberwrite·고스트패스·필상

[헤럴드경제=정호원 기자] 삼성생명·삼성화재·삼성카드·삼성증권 등 삼성금융네트웍스와 삼성벤처투자가 진행하는 ‘2025 삼성금융 C-Lab Outside’ 의 최종발표회가 삼성금융캠퍼스에서 개최됐다.

이번 행사는 ‘미래를 향한 첫걸음, 삼성금융과 함께 하세요’를 슬로건으로 내건 삼성금융의 대표적인 개방형 혁신 프로그램이다. 삼성 금융사별로 제시한 과제에 대해 스타트업이 보유한 아이디어와 기술을 활용해 새로운 솔루션을 제시하고 실제 검증해보는 방식으로 운영됐다.

최우수 4개 스타트업으로는 ▷셀렉트스타 ▷Cyberwrite ▷고스트패스 ▷필상이 선정됐다.

삼성생명이 최우수로 선정한 셀렉트스타는 인공지능(AI) 학습에 필요한 데이터구축 및 설계를 제공하는 스타트업으로, 삼성생명 내부 데이터를 대규모언어모델(LLM)에 활용하는 엔지니어링 기술을 공동 개발할 계획이다.

삼성화재의 Cyberwrite는 기업 사이버리스크 평가 솔루션을 제공하는 스타트업으로, 사이버리스크 평가모델의 국내 사이버보험 시장 활용도를 검증하여 높은 점수를 받았다.

삼성카드는 생체정보 기반 결제 서비스를 제공하는 ‘고스트패스’를 최우수사로 선정하고, 결제 분야에서의 협력을 검토할 계획이다.

삼성증권이 선정한 필상은 악성 URL 실시간 탐지 서비스를 제공하는 스타트업으로, 금융사를 사칭하는 사이트나 불법 리딩방을 탐지하고, 빠르게 대응할 수 있는 관제서비스를 구현하여 높은 점수를 받았다.

이날 행사에는 삼성 임직원 및 벤처캐피탈(VC) 관계자, 엑셀러레이터(AC) 등이 참석한 가운데 최우수 스타트업을 포함한 본선 진출사들이 네트워킹을 통해 추가적인 사업 제휴와 투자를 유치할 수 있는 기회가 제공됐다.

삼성카드 선정 최우수사인 고스트패스의 이선관 대표는 “삼성금융과의 협업을 통해 고스트패스의 아이디어와 기술의 가능성을 확인하고 발전시킬 수 있었다”며 “금번 협업이 회사의 성장에 큰 도움이 될 것”이라고 밝혔다.

최종발표회에 참석한 김이태 삼성카드 사장은 “스타트업은 어려운 환경 속에서도 언제나 새로운 문을 여는 퍼스트 무버”라며 “여러분의 도전과 성취가 다시 다음 세대의 창업자에게 이어지기를 바란다”라고 말했다.