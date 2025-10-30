[헤럴드경제(경주)=고은결 기자] 대한상공회의소는 30일 한미 관세 협상 타결에 대한 환영의 뜻을 밝혔다.

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 한미정상회담을 통해 3500억달러 대미 투자를 포함한 관세 협상을 마무리 지었다. 한국은 3500억달러 중 2000억달러를 미국에 현금 투자하되 연간 한도를 200억달러로 제한하기로 했다. 상호 관세 세율은 15%로 유지하기로 했다.

대한상의는 이날 강석구 조사본부장 명의의 입장문을 내고 “한미 관세협상이 이번 APEC을 계기로 타결된 점을 진심으로 환영한다”며 “이번 관세협상이 타결됨에 따라 대미 무역, 투자 불확실성이 상당히 해소될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이어 “특히 반도체, 자동차, 의약품 등 분야에서 경쟁국에 비해 불리하지 않게 된 점은 다행으로 생각한다”며 “앞으로 한미간 신뢰를 바탕으로 첨단산업 분야의 투자와 기술교류, 인적교류 등의 협력이 한단계 더 공고해 질 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다.