매출액 5% 감소한 3조1913억원

CSP 사업 확대로 클라우드 매출 증가

이준희 삼성SDS 사장. [삼성SDS 제공]
[헤럴드경제=권제인 기자] 삼성SDS는 3분기 매출액 3조3913억원, 영업이익 2323억원을 기록했다고 30일 잠정실적을 발표했다. 전년 동기 대비 매출액은 5%, 영업이익은 8.1% 감소했다.

IT서비스 부문 매출액은 1조5957억 원으로 지난해 같은 기간 대비 2.1% 감소했으나, 클라우드 사업 매출액은 5.9% 증가한 6746억원을 달성해 꾸준한 성장세를 이어갔다.

클라우드 사업 중 클라우드 서비스(CSP) 사업은 ▷공공 서비스를 위한 삼성 클라우드 플랫폼(SCP) 사용 증가 ▷제조 업종 클라우드 서비스 확대 등으로 매출액이 전년 동기 대비 18% 증가했다.

매니지드 클라우드 서비스(MSP) 사업은 금융 업종 클라우드 전환·구축·운영 사업, 공공 업종 생성형 AI 구축 서비스 등으로 지난해 같은 기간과 유사한 수준을 기록했다.

삼성SDS타워 전경. [삼성SDS 제공]
물류 부문은 해상 운임 하락과 미국 관세 정책 영향에 따른 물동량 감소로 전년 동기 대비 매출액이 7.4% 하락한 1조 7956억 원으로 집계됐다.

디지털 물류 플랫폼 첼로스퀘어(Cello Square)는 전년 대비 가입 고객이 31% 증가했으며, 현재 2만3451개 회사가 서비스를 이용하고 있다.

한편, 관세 정책과 기업들의 투자 감소로 불확실한 경제 상황이 지속되는 가운데 삼성SDS는 클라우드 및 생성형 AI 서비스, 첼로스퀘어 등을 중심으로 사업을 지속 확대해 나갈 방침이다.

공공 사업에서는 삼성SDS가 진행하고 있는 프로젝트들의 후속 구축 사업에 집중하고, 대구 민관협력형 클라우드센터를 기반으로 한 지능형 플랫폼 확산, 초거대 AI를 활용한 기관별 AI 서비스 고도화를 통해 사업을 확대할 계획이다.

또한, 물류 사업에서는 안정적인 성장이 예상되는 항공 물류와 창고 운영 사업을 강화할 방침이다.


