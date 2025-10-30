‘대한민국 쓱데이’ 프로모션 연계 국제선 항공권 할인 이벤트 통해 J포인트, 숙박권 등 경품 증정

[헤럴드경제=서재근 기자] 제주항공이 신세계그룹 ‘대한민국 쓱데이’ 공동 프로모션에 참여해 국제선 항공권 할인혜택 제공과 경품 이벤트를 진행한다고 30일 밝혔다.

제주항공은 오는 11월 9일까지 쓱데이 프로모션을 통해 일본, 중국, 동남아 등 국제선 45개 노선 대상 내년 1월까지 탑승하는 항공권을 할인 판매한다.

할인 항공권은 유류할증료와 공항시설료 등을 모두 포함해 국제선 항공권 편도 총액 기준 ▷일본 5만원대 ▷중화권 6만원대 ▷동남아 6만원대부터 구입 가능하다. 다만, 항공권은 구매 일자와 환율 변동에 따라 총액 운임이 일부 변동될 수 있고 예약 상황에 따라 조기 마감될 수 있다.

아울러 국제선 예약시 최대 6% 할인 받을 수 있는 할인코드를 제공하고 쓱데이 프로모션 기념 퀴즈 이벤트를 통해 수하물, 기내식, 사전 좌석 등 구매시 사용 가능한 J포인트를 최대 2만포인트 증정한다.

쓱데이 제휴 기념 댓글 이벤트도 진행해 ▷조선호텔 통합숙박권 ▷조선호텔 아리아 식사권 ▷모바일 신세계상품권 등 다양한 경품행사도 진행한다.