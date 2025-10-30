한화오션 11% 상승, 개장 직후 14.94%↑ HD현대중공업 장중 7.64% 반등

[헤럴드경제=유동현 기자] 핵추진 잠수함 건조 승인 소식에 30일 장 초반 해군 함정 관련 종목의 주가가 강세다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 53분 현재 한화오션은 전 거래일 대비 11.83% 오른 14만7500원에 거래 중이다. 개장 직후에는 14.94% 오른 15만1600원까지 상승하며 52주 신고가를 경신했다.

HD현대중공업도 1.68% 오른 60만4000원에 거래되고 있다. 장 중 한때 7.56% 상승한 64만원까지 오르며 역시 신고가를 갈아치웠다.

강세는 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵추진 잠수함 건조를 승인했다고 밝힌 영향으로 보인다.

그는 소셜미디어 트루스소셜에서 “한국이 현재 보유한 구식이고 기동성이 떨어지는 디젤 잠수함 대신 핵추진 잠수함을 건조할 수 있도록 승인했다”고 밝혔다.

이어 “한국은 핵추진 잠수함을 바로 여기 훌륭한 미국 필라델피아 조선소(필리조선소)에서 건조할 것”이라며 “미국의 조선업은 곧 대대적인 부활(Big Comeback)을 맞을 것”이라고 말했다.

핵추진 잠수함 건조는 일국의 주권 사항이나 한·미 원자력 협정 개정 내지 보완과 미국의 기술 지원 및 연료 공급 등이 수반될 필요가 있는 일이라는 점에서 트럼프 대통령은 ‘승인’을 언급한 것으로 풀이된다.

정동익 KB증권 연구원은 “핵추진 잠수함의 경우 개발 및 건조 비용이 척당 수조원에 이를 전망이고, 해군 함정은 통상 작전-훈련-정비라는 순환 배치 개념에 따라 3척 이상이 건조되는 것이 일반적임을 감안하면 가시화될 경우 HD현대중공업과 한화오션 및 협력 업체들에 사업 기회 확대가 기대된다”고 말했다.