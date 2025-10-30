2025 재팬 모빌리티쇼서 최초 공개 일본 시장 첫 PHEV BYD 씨라이언 6 DM-i도 공개 “일본 친환경 모빌리티 생태계 발전 기여”

[헤럴드경제=서재근 기자] BYD가 2025 재팬 모빌리티쇼에서 일본 시장 전용으로 개발된 순수 전기 경차인 ‘BYD 라코’를 최초로 공개했다고 30일 밝혔다.

아울러 BYD는 일본 시장에 플러그인하이브리드(PHEV) 모델로는 처음으로 ‘BYD 씨라이언 6 DM-i를 출시하며 ’EV+PHEV‘의 투 트랙 전략의 시작을 알렸다.

BYD는 이번 모빌리티쇼에 ‘ONE BYD’를 테마로 승용차와 상용차를 모두 출품했다. BYD 승용 부문 부스에는 BYD 라코와 BYD 씨라이언 6 DM-i를 비롯해 BYD 아토 3), BYD 돌핀, BYD 씰, BYD의 프리미엄 브랜드 양왕의 슈퍼카 U9이 함께 전시됐다.

BYD는 다양한 차량을 전시해 포괄적인 제품 포트폴리오를 강조하는 한편 일본 시장에 혁신적이고 지속 가능한 모빌리티 선택지를 제공하겠다는 의지를 표현했다.

2022년 7월 일본 승용차 시장에 진출한 BYD는 BYD 라코와 BYD 씨라이언 6 DM-i를 추가, 오는 2027년까지 7~8개의 새로운 전기차 및 PHEV 모델을 일본 시장에 출시해 제품 라인업을 확장해 나갈 예정이다. BYD는 현재 일본 전역에 66개의 전시장을 운영하는 등 판매 및 서비스 네트워크를 꾸준히 확장해 오고 있다.

상용차 부문에서는 BYD T35 순수 전기 트럭과 J6 리빙카 콘셉트를 세계 최초로 공개했으며, J7 중형 전기 버스와 및 K8 대형 전기 버스도 함께 전시했다.

일본의 규정에 맞춰 개발된 BYD T35는 BYD의 상징적인 블레이드 배터리를 탑재해 안정적인 성능과 실용성을 보장한다. T35는 2026년에 일본 시장에 출시될 예정이다.

BYD는 2015년 일본의 친환경 상용차 시장에 진출한 이래 J6, J7, K8 모델을 포함해 누적 약 500대 판매를 기록하며 일본 전기 버스 시장에서 선두주자로 자리매김해 더 깨끗하고 효율적인 대중교통 시스템에 기여하고 있다.

류쉐량 BYD 아시아태평양 자동차 영업사업부 총경리는 “올해는 BYD의 일본 진출 20주년인 동시에 일본에서 승용차와 상용차를 함께 선보인 첫 번째 해“라며 ”전기 버스에서 전기 승용차, DM-i 슈퍼 하이브리드 모델인 씨라이언 6 DM-I, 세계 최초로 공개한 K-EV 라코에 이르기까지, 안전하고 효율적인 고품질 친환경차 제공을 목표로 하고 있으며 지속적으로 서비스를 강화하고 제품 라인업을 확대해 나갈 것“이라고 말했다.