[헤럴드경제=최은지 기자] 헥토이노베이션의 글로벌 스테이블코인 ‘서클(Circle)’이 추진하는 전용 블록체인 ‘아크(Arc)’에 참여한다. 이에 대해 시장은 “선도적 입지 확보를 위한 노력”이라며 주목하고 있다.

신한투자증권이 30일 발행한 ‘신한 속보’ 보고서는 “헥토이노베이션은 지난 9월 블록체인 지갑 전문기업 월렛원(구 헥슬란트) 지분 47.15%를 인수해 헥토파이낸셜의 지급결제 인프라를 기반으로 다양한 금융서비스 제공을 준비하고 있다”며 “헥토이노베이션은 디지털자산 보관 및 인증, 헥토파이낸셜은 송금·결제·정산 역할을 담당하는 그룹 간 유기적 시너지를 통해 디지털 월렛 파트로 합류했다”고 평가했다.

보고서는 블록체인 전자지갑의 산업적 특성에 대해 “블록체인 전자지갑은 플랫폼 비즈니스와 유사하다”며 “락인 효과가 높아 기존 지갑을 다른 지갑으로 옮기려면 자산 이전과 연결 재설정의 불편함을 감수해야 하므로 조기 진입(Early Mover) 전략이 중요하다”고 분석했다.

이어 “스테이블코인 발행 비즈니스와 마찬가지로 네트워크 선점 효과가 강력하다”며 “온체인 금융플랫폼들과 협업·연동 표준을 주도할 수 있어 생태계 구축의 주도권 확보가 가능하다”고 덧붙였다.

아울러 “헥토파이낸셜은 결제뿐 아니라 은행망과 연계된 계좌 기반 서비스에 특화된 인프라를 보유하고 있다”며 “기존 크로스보더 정산사업과 Arc 생태계를 연결하는 것을 목표로 하고 있다”고 전했다.

그러면서 “실증 데이터를 보유한 사업자로서 글로벌 스테이블코인 시장과의 사업적 연계 가능성을 확대할 수 있다는 점에서 의미가 있다”고 이번 아크 프로젝트 참여 의미를 설명했다

헥토이노베이션과 헥토파이낸셜은 각각 ‘지갑(Enabling Developers – Digital Wallets)’과 ‘결제 및 핀테크(Global Payments, Technology, and Fintech Ecosystem)’ 분야에서 국내 유일의 아크 프로젝트 파트너사로 선정됐다.

국내에서는 교보생명(은행/자산운용/보험 분야), BDACS(발행 분야)와 함께 총 네 곳만 포함됐다.