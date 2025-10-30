2019년 첫 전기트럭 도입…50개국에 5700대 이상 공급 내년 ‘1회 충전·600㎞ 주행’ 대형 전기트럭 출시 예정

[헤럴드경제=서재근 기자] 볼보트럭이 2019년 첫 전기트럭 모델 출시 이래 전세계 50개국에서 5700대 이상의 전기트럭을 고객에게 인도, 누적 2억5000만㎞를 돌파했다고 30일 밝혔다.

트럭은 전 세계 온실가스 배출량의 약 5%를 차지하고 있기 때문에, 전기트럭은 화물 운송의 탄소중립 달성에 핵심적인 역할을 수행한다. 동일한 주행거리를 디젤 트럭으로 운행했다면 7800만ℓ 이상의 디젤 연료가 소비됐을 것으로 추산된다. 전기트럭을 통해 감축된 이산화탄소(CO₂) 양은 약 21만3000톤에 달한다는 게 회사 측의 설명이다.

로저 알름 볼보트럭 사장은 “운송업계가 전기트럭을 실제 운송 현장에 적극 도입하며 전동화 전환을 가속하고 있다. 전기트럭은 배출가스를 줄이는 동시에 운전자에게 한층 더 쾌적하고 조용한 근무 환경을 제공한다”고 말했다.

이어 “아직 모든 운송 기업이 탄소중립을 달성하면서도 수익을 실현할 수 있는 시장 환경이 아직 갖춰지지 않았다“며 ”더 많은 전기트럭이 도로 위를 달리기 위해서는 이러한 여건이 반드시 개선되어야 한다”고 강조했다.

한편, 볼보트럭은 도심 배송과 폐기물 수거를 비롯해 지역 간 운송과 건설 현장 등 다양한 국가의 운송 환경에 대응하는 8개의 전기트럭 라인업을 갖추고 있다.

또한, 볼보트럭은 지난 6년간 전동화 추진에 기반하여 전기에너지 효율 극대화와 충전 및 서비스 운영의 최적화 등 전기트럭 운용 전반에 대한 높은 전문성을 확보했다. 특히, 오는 2026년에는 1회 충전으로 최대 600㎞를 주행할 수 있는 차세대 대형 전기트럭을 선보일 계획이다.