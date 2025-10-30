이형일 차관, 거시경제금융회의 주재 한미 관세협상 타결로 불확실성 완화 “24시간 합동 모니터링 체계 지속 가동”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 미국 연방준비제도의 금리 인하 결정 이후 금융·외환시장 안정 점검에 나섰다. 미중 무역갈등과 미국 연방정부 셧다운 장기화 등 대외 불확실성이 이어지는 가운데, 관계부처는 24시간 모니터링 체계를 가동해 시장 상황을 예의주시하겠다고 밝혔다.

“FOMC 연속 금리인하…시장 예상 범위 내 반응”

이형일 기획재정부 1차관은 30일 서울 여의도 수출입은행에서 한국은행, 금융위원회, 금융감독원 등 관계기관과 거시경제금융회의를 열고 미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리 인하 결정에 따른 국내외 시장 영향을 점검했다.

간밤 미 연준은 기준금리를 두 차례 연속 인하해 상단을 4.0%로 낮추고, 대차대조표 축소 정책은 올해 12월 중단하기로 했다. 파월 의장은 기자회견에서 “경제전망과 물가·고용 상황에 대한 위원들 견해가 다양하다”며 12월 금리 결정 방향은 미정이라고 밝혔다.

이에 따라 글로벌 금융시장은 금리 인하를 이미 예상한 수준으로 반응했으나, 파월 의장의 신중한 발언에 따라 미 국채금리가 상승하고 달러화는 강세를 보였다. 이날 미국 2년물 금리는 11베이시스포인트(bp, 1bp=0.01%), 10년물은 10bp 상승했으며 달러화는 0.5% 강세를 기록했다.

“대외 불확실성 여전…24시간 모니터링 지속”

회의 참석자들은 국내 주식·채권시장이 전반적으로 안정세를 유지하고 있지만, 외환시장은 변동성이 여전히 크다고 진단했다. 다만 한미 관세협상 타결로 불확실성이 일부 완화되면서 외환시장이 점차 안정되는 모습을 보인다고 평가했다.

이 차관은 “미중 무역갈등, 미 연방정부 셧다운 등 불확실성이 여전하다”며 “금융·외환시장 24시간 합동 모니터링 체계를 유지하고, 필요시 관계기관 간 공조를 통해 적기 대응할 것”을 주문했다.