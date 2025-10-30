50만톤 암모니아 생산, 167만톤 이산화탄소 포집 2011년 첫 진출 이후 美 시장 재진입 성공 에너지 신사업 미래 성장동력으로 발굴 계획

[헤럴드경제=한영대 기자] 삼성E&A가 창사이래 첫 저탄소 암모니아 플랜트를 미국에서 수주하는데 성공했다.

삼성E&A는 미국 와바시 밸리 리소스와 ‘미국 와바시 저탄소 암모니아 프로젝트 EPF(설계∙조달∙제작)’에 대한 계약을 체결했다고 30일 공시했다. 창사 이래 첫 저탄소 암모니아 플랜트 수주이다. 계약금액은 4억7500만달러(약 6800억원)이며, 계약기간은 30개월이다.

저탄소 암모니아 플랜트는 미국 인디애나주 웨스트 테레 호트 지역에 건설될 예정이다. 50만톤의 암모니아를 생산하고, 167만톤의 이산화탄소를 포집하는 능력을 갖춘 시설로 지어질 예정이다. 생산된 암모니아는 미국 중서부 지역 농지대 비료로 사용될 예정이다. 미국 에너지부와 한국 국토교통부·기후에너지환경부가 펀드에 참여하는 국가적 사업으로, 미국 내 이산화탄소 영구저장 허가도 받았다.

삼성E&A는 이번 프로젝트에 풍부한 암모니아 플랜트 수행 경험과 차별화된 기술력을 활용할 계획이다. 발주처와 기술선 하니웰 유오피와도 적극 협력할 예정이다. 미국에 본사를 두고 있는 하니웰 유오피는 석유 정제, 가스 처리, 석유화학 관련 기술을 공급하는 글로벌 라이선싱 기업이다. 탄소 포집 원천기술도 보유하고 있다. 삼성E&A와는 2023년부터 협업을 이어가고 있다.

이번 수주로 삼성E&A는 2011년 첫 진출 이후 미국 시장 재진입에 성공, 해외 시장 다변화도 이뤘다. 첫 진출 당시에는 염소 생산 플랜트와 모노에틸렌글리콜(MEG) 플랜트를 수행했다. 삼성E&A는 저탄소 암모니아 플랜트 프로젝트를 발판 삼아 미국 플랜트 시장에서의 입지를 확대해 나간다는 계획이다.

삼성E&A는 에너지 분야 신사업을 미래성장동력으로 발굴하고 있다. 삼성E&A가 꼽은 에너지 분야 신사업은 ▷이네이블 로우, 저탄소(E&Able Low) ▷이네이블 제로, 무탄소(E&Able Zero) ▷이네이블 서클, 환경(E&Able Circle) 등 3가지이다.

삼성E&A는 에너지 전환 핵심 기술을 확보하기 위해 기술 개발, 투자, 파트너십 등을 진행하고 있다. 그 결과 UAE 생분해성 플라스틱 플랜트와 인도네시아 친환경 액화천연가스(LNG) 플랜트 기본설계 수주, 북미 LNG 개념설계 수주 등 가시적인 성과를 내고 있다.

글로벌 수처리 시장 공략에도 적극 나서고 있다. 삼성E&A는 2022년 베트남 DNP 워터 지분을 인수해 베트남 상하수 시장 진출의 발판을 마련했다. 삼성E&A 관계자는 “회사의 중장기 핵심전략인 이네비으블(E&Able) 전략을 기반으로 프로젝트를 성공적으로 수행해, 미국의 탄소 중립 목표 달성에 이바지하고 북미 지역에서의 입지도 공고히 하겠다”고 말했다.