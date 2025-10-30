10월 30일~11월 28일 플랫폼 ‘와디즈’서 한정판 굿즈 펀딩 진행 봉제인형 키링·데스크테리어 세트 2종 판매

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차가 Z세대 커뮤니케이션 채널 ‘르르르’의 크라우드 펀딩을 개시한다고 30일 밝혔다.

크라우드 펀딩은 대중을 뜻하는 크라우드(Crowd)와 자금조달을 의미하는 펀딩(Funding)을 합성한 용어로, 온라인 플랫폼을 이용해 다수의 대중으로부터 자금을 모으는 행위를 뜻한다.

‘르르르’는 현대자동차가 젊은 세대들과 진정성 있는 소통을 위해 2019년 런칭한 SNS 기반의 마케팅 채널이다.

현대차는 이번 크라우드 펀딩을 통해 ▷’르르르’의 마스코트를 봉제인형으로 형상화한 ‘어디라도 함께 데구르르르 키링’과 ▷3D 볼펜, 애니메이션 노트, 5종 스티커 팩, 미니 파우치 등 필수 데스크테리어 아이템으로 구성된 ‘책상 위로 데구르르르 세트’ 두 가지를 판매할 계획이다.

품목당 500개 한정으로 이날 오후 5시부터 오는 11월 28일 자정까지 국내 최대 크라우드 펀딩 플랫폼인 ‘와디즈’를 통해 진행된다.

현대차 관계자는 “’르르르’ 팔로워분들의 성원에 힘입어 이번 ‘르르르’ 굿즈 크라우드 펀딩을 준비하게 되었다”라며 “앞으로도 ‘르르르’의 다양한 세계관과 메시지를 통해 고객분들께 한층 더 친근하게 다가가도록 노력할 것”이라고 말했다.

한편, 현대차의 ‘르르르’는 2019년 런칭 이후 세대 간 또는 시대에 대한 불만을 유쾌한 콘텐츠로 풀어내며 Z세대의 공감을 얻어왔다.

2024년에는 대중교통을 이용하는 ‘뚜벅이’로 컨셉을 리뉴얼하고 ▷대중교통 속 애환을 담아낸 자체 콘텐츠 ‘지하철 호선쏭 시리즈’ ▷현대차의 친환경 사회공헌 캠페인 ‘포레스트런’과 연계한 지압판 달리기 경주 콘텐츠 ‘발동동 선수권 대회’ 등 다양한 활동을 전개했다.