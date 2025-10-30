서경덕 교수 “일본 영토 검색하면 독도 나와” “국내 대표 포털에서 있을 수 없는 일”

[헤럴드경제=차민주 기자] 네이버 검색창에 ‘일본 영토’ 등을 입력하면 네이버 인공지능(AI)이 독도를 일본 영토로 답변해 온 것으로 나타났다.

30일 정보기술(IT) 업계에 따르면 네이버 검색창에 ‘일본 영토’를 검색한 결과, AI 답변 ‘AI 브리핑’이 독도를 일본 영토로 표기해 온 것으로 드러났다.

또 ‘일본 영토’로 검색할 시 일본의 주요 영토 구성에 ‘독도(다케시마)’를 포함하고, ‘한국과 영유권 분쟁 중’이라고 표현했다.

서경덕 성신여대 교수는 “‘일본영토’를 검색하면 ‘일본의 영토는 독도(다케시마), 북방영토, 센카쿠 열도 등으로 구성돼 있습니다’라고 설명한다”고 말했다.

서 교수는 “챗GPT 등 해외에서 개발된 AI는 대부분 독도를 분쟁지역으로 표현하고 있어 지금까지 꾸준히 항의해 왔었다”며 “국내 대표 포털에서 국가적으로 중요한 사안에 대해 이런 결과를 확인하지 않았다는 건 있을 수 없는 일”이라고 비판했다.

그러면서 “네이버는 하루빨리 시정해 해외 누리꾼들이 독도에 관한 오해가 없도록 해야 할 것”이라며 “국내외 AI가 독도에 관한 올바른 답변을 내놓기 위해서는 독도에 대한 다국어로 된 정확한 자료를 전 세계에 지속해서 확산시켜야만 할 것”이라고 강조했다.

네이버 또한 이를 의식하고 관련 검색어에 대한 AI 브리핑 기능을 삭제한 상태다. 이날 오전 8시 30분 기준 네이버에 ‘일본영토’, ‘일본 영토’ 등을 검색하면 AI 브리핑 결과가 나타나지 않는다.