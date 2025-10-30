‘아트포유(ART for YOU)’ 캠페인 일환

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자는 29일 국립현대미술관 서울 야외 미술관마당에서 LG전자 고객과 미술관 회원들을 초청해 토크 및 라이브 콘서트를 개최했다. 문화·예술 캠페인을 통해 고객과의 접점을 넓힌다는 것이다.

1부 토크 콘서트에는 이진준 카이스트 문화기술대학원 교수, 공학박사이자 싱어송라이터 루시드폴, LG전자 인공지능연구소 최호영 팀장, 패션 디자이너 한나신, 국립현대미술관 홍이지 학예연구사가 연사로 참여했다.

이들은 AI가 단순한 기술을 넘어 일상 속 가치를 더하는 매개체로 자리 잡고 있으며, 음악·패션 등 다양한 창작 영역에서 새로운 영감을 불러일으키고 있다고 강조했다.

2부는 ‘사운드, 예술, 기술 커넥티드(Connected)’를 주제로 가수 수민, 키라라, 밴드 글렌체크가 전자 악기를 활용한 독창적인 사운드 퍼포먼스를 선보였다. 현장에서는 기술과 예술이 하나로 어우러진 무대를 통해 관람객들에게 색다른 감동을 전달했다.

행사장에는 스탠바이미2, 에어로퍼니처, 그램 프로, 틔운 미니 등 LG전자의 혁신 제품 체험 공간도 함께 마련돼 관람객들의 관심을 모았다.

이번 행사는 LG전자가 ‘예술의 가치를 삶 속으로’를 슬로건으로 전개 중인 ‘아트포유(ART for YOU)’ 캠페인의 일환이다. 기술과 예술의 만남을 통해 일상에 가치를 더하고, 예술의 지속 가능한 발전을 지원하기 위한 취지다.

LG전자는 국립현대미술관 서울에서 열리고 있는 故 김창열 화백의 회고전도 후원하고 있으며, 강남 플래그십 스토어 ‘LG D5’에는 김 화백의 작품과 투명 OLED 기술을 결합한 미디어 아트를 전시하고 있다. 또한 전국 64개 주요 LG전자 베스트샵 매장에서도 김창열 화백의 작품을 영상으로 상영해 예술과 기술이 어우러진 공간 경험을 제공 중이다.

이와 함께 LG전자는 2022년부터 세계적 아트페어 ‘프리즈(Frieze)’의 글로벌 파트너로 활동하고 있으며, 국립현대미술관(MMCA)과 협력해 ‘MMCA x LG OLED 시리즈’ 전시를 3년간 후원한다. 현재 미디어 아티스트 추수(TZUSOO)의 전시가 오는 2026년 2월 1일까지 이어지고 있다.

정수진 LG전자 한국영업본부 브랜드커뮤니케이션담당은 “예술과 기술은 서로 맞닿아 있으며, 기술은 예술에서 영감을 받고 예술은 기술을 통해 구현된다”며 “고객이 일상 속에서 예술을 경험할 수 있도록 혁신적인 브랜드 활동을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.