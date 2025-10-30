“한미 양국, 상호이익과 공동 번영 대원칙 공유” “전략 분야서 공동 투자 확대하는 계기 되길 바라”

[헤럴드경제=박지영 기자] 한국경제인협회(한경협)는 한미 간 관세 협상이 금융 패키지를 포함한 폭넓은 합의에 이른 데 대해 “진심으로 환영한다”고 30일 밝혔다.

한경협은 “이번 협상은 양국 대통령의 리더십 아래 달성한 중요한 외교·경제적 성과”라며 “이를 통해 한미 양국이 상호 이익과 공동 번영이라는 대원칙을 공유하고 있음을 다시금 확인했다”고 평가했다.

특히 자동차, 자동차 부품, 의약품 등 주요 품목에서 한국 기업들이 주요 경쟁국에 비해 불리하지 않은 조건의 관세를 적용받게 된 점에 대해 “우리 기업들의 글로벌 경쟁력 강화에 큰 도움이 될 것”이라고 강조했다.

또한 금융투자가 국내 외환시장에 미치는 영향을 최소화한 점에 대해서도 “시장 안정 측면에서 높이 평가한다”고 덧붙였다.

한경협은 “한국 경제계는 이번 협상이 미래 산업 협력 기반을 넓히고, 첨단기술·조선·에너지 등 전략 분야에서 공동 투자를 확대하는 계기가 되길 기대한다”며 “한경협은 한국의 대표 대미 경제협력 창구로서 이번 합의가 실질적 성과로 이어지도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

앞서 한미는 총3500억달러의 대미 투자금 중 2000억달러를 현금 투자하되 연간 한도를 200억달러로 제한하기로 29일 합의했다. 나머지 1500억달러는 조선업 협력을 위한 ‘마스가(MASGA) 프로젝트’에 쓰인다.

이 같은 합의에 따라 미국이 한국에 부과하는 자동차 관세는 25%에서 15%로 인하된다. 반도체의 경우 주된 경쟁국인 대만과 대비해 불리하지 않은 수준의 관세를 적용받기로 했다. 쌀·쇠고기를 포함한 농업 분야 추가 개방은 막았다고 덧붙였다.