[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구사이버대 행동치료학과(학과장 조정연)는 한국긍정적행동지원협회(회장 백은희)가 주최한 ‘제5차 아시아-태평양 긍정적행동지원(PBS) 국제학술대회(5th Asia-Pacific International PBS Conference)’에 참여했다고 29일 밝혔다.

이번 국제학술대회는 지난 22일부터 25일까지 4일간 국립특수교육원과 이화여자대에서 개최됐으며 대구사이버대 행동치료학과 조정연 교수가 조직위원장으로서 학술대회를 총괄 운영하며 성공적인 행사를 이끌었다.

개회식에서는 조 교수의 인사말을 시작으로 미국 미네소타대학교의 Rachel Freeman 박사와 캐나다 CBI 컨설턴츠의 Paul Malette 박사가 기조강연을 진행됐다.

이어 호주 모나쉬대 Erin Leif 박사, 국립공주대 백은희 교수 등 국내외 전문가들의 주제 강연을 통해 각국의 PBS(Positive Behavior Support) 연구 현황과 사례를 공유했다.

특히 대구사이버대 행동치료학과 강영모 교수가 포스터 발표와 구두 발표자로 참여해 학과의 연구역량을 알렸으며 재학생 및 졸업생들은 한국긍정적행동지원협회 간사 및 현장 자원봉사자로 활동하며 학문적 교류의 폭을 넓혔다.

조정연 교수는 “이번 국제학술대회는 각국의 특수교육과 긍정적행동지원 사례를 생생하게 접하며 폭넓은 시각을 갖게 된 뜻깊은 자리였다”며 “무엇보다 행동치료학과 학생들이 자발적으로 참여해 봉사와 학술활동을 함께한 모습이 매우 인상적이었다”고 소감을 전했다.

강영모 교수는 “대구사이버대 행동치료학과가 행동분석 분야에서 한층 깊이 있는 전문성을 갖추고 지속적으로 영향력을 발휘할 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.