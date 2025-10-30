서리풀공원 무장애숲길, 단절된 1·2구간 이어 누구나 이용할 수 있는 연속형 산책로로 거듭나 약 0.2㎞ 연결로 새로 조성 휠체어·유모차 이용 보행 약자도 편리하게 통행 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 서리풀공원 내 단절되어 있던 무장애숲길 1·2단계 구간을 연결해 누구나 편하게 이용할 수 있는 연속형 무장애 산책로를 완성했다.

그동안 서리풀공원에는 무장애숲길 1단계 구간(방배숲도서관)과 2단계 구간(할아버지쉼터~서래마을)이 각각 조성돼 있었으나, 두 구간 사이가 단절되어 경사가 급한 일반 산책로를 거쳐야만 이동할 수 있는 불편이 있었다.

이에 구는 경사를 완화하고 이동 동선을 재정비해 약 0.2km의 연결로를 새로 만들었다. 새로 개방된 연결로는 휠체어나 유모차를 이용하는 보행 약자도 편리하게 통행할 수 있도록 설계되었으며, 무장애숲길 전 구간에는 LED 조명도 추가 설치해 야간에도 안전하게 산책할 수 있는 환경으로 조성했다.

이로써 총 2.6km에 달하는 무장애숲길이 하나로 이어져 누구나 부담 없이 이용할 수 있는 ‘연결된 숲길’로 거듭났다. 구는 새로 정비된 서리풀공원이 주민들이 사계절 내내 자연 속에서 산책과 휴식을 즐길 수 있는 힐링 공간이 되길 기대하고 있다.

전성수 서초구청장은 “서리풀공원 무장애숲길 1·2단계 연결로로 누구나 함께 걷는 열린 숲길이 완성됐다”며 “앞으로도 주민 모두가 도심 속 자연을 가까이 경험할 수 있는 접근성 높은 공원 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.