11월 1일 청계산입구역과 청계산 일대에서 ‘2025 청계로와 페스티벌’ 개최 상권 브랜드 ‘청계로와’ 선보이고, 지역 자원인 청계산과 연계해 골목상권 활성화 박차

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)가 오는 11월 1일 서울의 대표 명산인 청계산 일대에서 골목상권 활력을 높이는 ‘2025 청계로와 페스티벌’을 연다.

청계산은 신분당선 청계산입구역 덕분에 수도권 각지에서 수많은 시민이 찾는 가을 등산 명소다.

이번 ‘청계로와 페스티벌’은 각지에서 모인 등산객들이 청계산을 즐기면서 동시에 주변 청계로와 상권에서도 다양한 재미를 찾을 수 있도록 마련됐다. ‘청계로와’는 ‘여유로와’, ‘여기로와’를 키워드로 ‘청계산으로 와서 여유를 맘껏 즐기자’는 의미를 담은 서초구의 골목상권 브랜드다.

올해로 2회를 맞이한 이번 축제는 서초구와 청계산·청계내곡 상가번영회가 함께 추진하며, 청계산입구역, 서초원터골마당, 청계산 등산로 등 곳곳에서 트레킹, 아트마켓, 문화공연 등 다채로운 프로그램으로 진행된다.

먼저, ‘청계로와 트레킹’은 남녀노소 누구나 청계산의 단풍을 즐길 수 있는 축제의 메인 프로그램이다. 사전 신청한 300명의 참가자들이 원터골입구부터 진달래능선을 거쳐 매봉까지 3.7km 구간을 오르는 코스로 운영된다. 582.5m 높이의 매봉 정상은 초보자에겐 다소 어려울 수 있는 코스지만, 구는 이종격투기에서 활약 중인 개그맨 윤형빈을 초청해 트레킹을 함께 하고 스탬프 투어를 진행하는 등 재미 요소를 넣어 완등을 독려할 예정이다.

완주자들에게는 매봉 정상석 키링, 청계로와 양말 등 푸짐한 기념품을 나눠주고, 트레킹 포인트 4개소에서 스탬프를 모두 획득하면 청계산 맛집과 카페 등 약 40개소에서 사용할 수 있는 할인쿠폰도 제공한다.

또, 청계로와 광장(청계산입구역 1번 출구)에서는 청계내곡 상인과 주민이 함께 만드는 ‘내곡열린문화마당’이 열린다. ▲구 대표 아트마켓인 양재아트살롱 인기 셀러를 만나볼 수 있는 ‘청계로와 아트살롱’ ▲내곡동 초등학생들의 취타대, 부채춤, 태권무 ▲팝페라·트로트 콘서트 ▲매직 버블쇼 등 다양한 문화행사가 이어진다.

경기 침체로 어려움을 겪고 있는 상인들을 위한 판촉 프로모션도 눈길을 끈다. 행사 당일 상권에서 이용한 2만원 이상의 영수증을 제시하면 할인쿠폰을 추첨하는 이벤트로, 등산객들의 추가적인 소비를 유도해 골목상권과 소상공인의 매출을 끌어올린다는 계획이다.

청계로와 페스티벌의 매력을 알리기 위해 지역 상인들도 발 벗고 나섰다. 지역의 대표 상권축제로 거듭날 수 있도록 상인기획단을 구성해 기획 단계부터 주도적으로 참여했고, 행사 당일에는 식혜, 커피, 갤러리, 전통주 등 청계로와 아트살롱에 직접 판매자로 참여해 등산객과 주민들에게 상권의 맛과 멋을 선보인다.

전성수 서초구청장은 “지난해 처음으로 열린 ‘청계로와 페스티벌’은 청계산을 알리고 지역과 상권 모두에 활기를 불어넣었다”며 “올해에는 한층 풍성한 프로그램을 준비했으니, 청계로와에서 짧은 가을을 특별하게 보내며 골목상권 활성화에도 동참해 주시길 바란다”고 말했다.