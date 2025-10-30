총 4개사 57개 차종 26만184대 시정

[헤럴드경제=윤성현 기자] 국토교통부가 현대자동차, 기아, 비엠더블유코리아, 스텔란티스코리아 등 4개사가 제작·수입·판매한 57개 차종 26만여 대에서 제작 결함이 발견돼 자발적 시정조치(리콜)에 들어간다고 30일 밝혔다.

이번 리콜은 총 26만184대가 대상이다. 현대차의 경우 포터Ⅱ 일렉트릭 8만5355대에서 배터리관리시스템(BMS) 소프트웨어 설계 미흡으로 화재 발생 가능성이 확인돼 10월 30일부터 리콜이 진행된다. 또 투싼과 코나 등 2개 차종 1만6204대는 연료필터 성분 설계 오류로 시동 꺼짐 가능성이 있어 29일부터 리콜이 시작됐다.

기아의 봉고Ⅲ EV 5만4532대도 배터리관리시스템(BMS) 결함으로 화재 위험이 있어 10월 30일부터 리콜이 실시된다. 셀토스와 스포티지 등 2개 차종 2만9680대 역시 연료필터 설계 오류로 시동이 꺼질 우려가 제기돼 29일부터 시정조치 중이다.

BMW는 520d를 포함한 50개 차종 7만1010대가 대상이다. 시동 모터에 수분이 유입돼 시동 불량이나 화재가 발생할 가능성이 확인돼 지난 24일부터 리콜을 진행하고 있다. 스텔란티스코리아의 지프 그랜드체로키 3403대는 엔진 작동 감지 부품의 제조 불량으로 주행 중 구동력을 상실할 가능성이 있어 10월 30일부터 리콜에 들어간다.

한편 소유 차량의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터에서 차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다. 또한 제작사들은 결함 사실을 소유자에게 문자나 우편으로 통보할 예정이며, 결함을 자비로 수리한 경우에는 관련 법령에 따라 비용 보상을 신청할 수 있다.