오늘 제1회 글로벌도시관광 서밋 공동선언문 서명식

[헤럴드경제(부산)=이주현기자] 부산시는 28일 해운대 파라다이스 호텔에서 열린 제1회 글로벌도시관광 서밋 공동선언문 서명식에서 박형준 부산시장과 14개국 22개 주요 관광도시 대표들이 지역관광 활성화를 위해 지혜를 나누고 지속 가능한 관광 발전을 위해 글로벌 파트너십을 강화하는데 뜻을 같이했다고 밝혔다.

이들 도시 대표는 우선 글로벌 관광정책을 구현하는데 힘을 모으기로 했다. 지역의 특색있는 자원을 활용하는 관광(로컬 투어리즘)에 기반한 미래 주도형 관광정책을 개발·제시하고 지방정부가 이를 구현하도록 지원하도록 했다.

또 혁신과 기술의 통합한 디지털과 스마트 기술을 적극 활용해 관광객에게는 관심사와 선호도에 기반한 맞춤형 로컬 관광 서비스를 제공하고, 지역 주민에게는 직접 관광 콘텐츠를 개발하고 홍보할 수 있는 역량을 강화하는 것을 지원키로 했다.

도시 대표들은 ▷로컬 투어리즘 기반의 협력 네트워크를 구축해 모범·혁신사례, 정책을 공유하고 ▷지방정부, 기관, 학계, 민간 부문과 협력해 글로벌 관광 트렌드에 적극 대응하고 ▷지역의 경제적 이익이 지역 사회로 환원되도록 했다.

이와함께 지역관광과 지역문화를 중심으로 한 지속 가능하고 회복력 있는 글로벌 관광 생태계를 구축하기 위해 공동 노력하기로 했다.

도시 대표들은 이런 4가지 정책을 구현하기 위한 실행 방안으로 글로벌도시관광 서밋 제도화와 공동 비전 및 중장기 실행계획 수립, 지식 교류와 역량 강화 활성화, 공동 행동과 운영 지원을 제시했다. 부산시는 글로벌도시관광 서밋 주최 도시로서 운영 전반과 후속 조치의 조정 역할을 하게 된다.