李대통령·민주당 지지율 서울에서 ‘동반 상승’ 한국갤럽 “10·15, 인식 뒤바꿀 정도로 강력하진 않다”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 정부의 10·15 부동산 대책 발표 이후 여론 악화를 우려하던 여권이 한숨을 돌렸다. 정부·여당 인사들의 고가 아파트 ‘갭투자 의혹’과 ‘막말 논란’ 등 겹악재에도 이재명 대통령과 더불어민주당의 지지율이 동반 상승한 여론조사 결과가 나오면서다.

이 대통령과 여당의 지지율은 전역이 토허제(토지거래허가제)에 묶여 초강력 규제의 대상이 된 서울에서도 오히려 반등한 것으로 나타났다. 10·15 대책이 기존의 민심을 뒤집을 정도의 원인으로 작용하지는 않았다는 해석이 나온다.

25일 한국갤럽에 따르면 지난 21~23일 전국 만 18세 이상 1000명을 대상으로 조사(10월 4주차 정례조사)를 실시한 결과, 이 대통령 직무수행 긍정 평가는 직전 조사보다 2%포인트(p) 상승한 56%로 집계됐다. 반면 부정 평가는 2%p 하락한 33%로 나타났다. 민주당 지지율은 4%p 상승한 43%로 나타났다. 국민의힘 지지율은 직전 조사와 동일한 25%로 양당 간 격차는 더 벌어졌다. (95% 신뢰수준에 표본오차 ±3.1%p)

이번 조사는 집계 기간이 모두 10·15 대책 발표 이후로 실시된 첫 조사였다. 직전 조사는 대책 발표 당일을 낀 14~16일에 진행됐다. 한국갤럽은 “현시점 10·15 대책이 이 대통령과 여당에 대한 인식을 뒤바꿀 정도로 강력하진 않다”고 분석했다.

내년 6·3 지방선거를 앞두고 여당이 부동산 정책에 따른 민심 악화를 가장 크게 우려하고 있는 서울에서도 이 대통령·민주당 지지율은 상승했다. 직전 조사 당시 이 대통령에 대한 서울에서의 지지율은 48%로 나타났는데, 이번에는 7%p 오른 수치인 55%를 기록했다. 민주당은 36%에서 5%p 오른 41%를 얻었다.

정부의 부동산 대책의 ‘적절성’에 관한 질문에는 ‘적절하지 않다’고 응답한 부정 평가가 긍정 평가보다 많았다. ‘적절하다’는 37%, ‘적절하지 않다’는 44%, 의견 유보는 19%였다.

세부적으로 살펴보면 이 대통령을 지지하는 응답자 중 59%, 민주당을 지지하는 응답자 중 56%가 정부 부동산 대책을 긍정 평가했다. 진보층 응답자 중에선 57%가 적절하다고 했다. 반면 보수층은 67%가 부적절하다고 답변했다. 한국갤럽은 “주택 유무나 거주지별 차이보다는 정치적 태도별 시각차가 더 크다”고 분석했다.

기사에 인용된 조사는 이동통신 3사 제공 무선전화 가상번호 무작위 추출을 통한 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 실시됐다. 응답률은 12.3%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.