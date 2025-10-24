[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]어린이 문화예술공간 ‘용인어린이상상의숲’이 문화체육관광부 및 지역문화진흥원이 추진하는 지역문화 브랜드 발굴 사업인 ‘제2기 로컬100’의 후보지로 공식 선정됐다.

‘제2기 로컬100’ 후보지 선정은 지역의 일상 속 문화자원을 재조명하고, 전국 단위로 확산 가능성이 있는 우수 공간을 발굴해 문화의 저변을 확대하고자 하는 사업 취지에 부합하는 결과로 평가되고 있다. 또한 ‘용인어린이상상의숲’이 단순한 지역 체험공간을 넘어, 지역문화 자산으로서의 가치를 공식적으로 평가받았음을 보여준다.

‘용인어린이상상의숲’은 어린이의 창의력과 감성을 키우는 복합문화공간으로, 다양한 체험존과 예술교육 프로그램을 운영하며 지역사회의 문화예술 교육 거점으로 자리 잡고 있다. 특히 2023년에 새롭게 탈바꿈한 이후 연평균 방문객이 21만 명을 돌파하면서 경기 남부 어린이 랜드마크로 위상을 공고히 하였다.

용인어린이상상의숲을 운영하는 용인문화재단 관계자는 “이번 ‘제2기 로컬100’ 후보 선정은 지역의 어린이문화 생태계가 가진 잠재력을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 지역 주민과 어린이가 함께 성장할 수 있는 열린 문화공간으로 발전해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, ‘제2기 로컬100’은 오는 10월 31일까지 국민 투표를 받고 최종 심사를 거쳐 올해 말 전국 100대 지역문화매력지로 선정된 장소를 발표할 예정이다. 선정된 기관 및 공간에는 홍보 지원과 네트워크 연계, 콘텐츠 개발 등 다양한 후속 지원이 제공된다.