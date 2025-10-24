총 31명 정기 임원인사 신규임원 14명 중 8명 40대

[헤럴드경제=한영대 기자] 코오롱그룹은 24일 김영범 코오롱ENP 대표이사 사장을 코오롱글로벌 대표이사로 내정하는 등 총 31명에 대한 정기 임원인사를 단행했다.

신임 김영범 대표이사는 사업 포트폴리오 다각화를 통해 코오롱글로벌을 부동산·환경·에너지 토탈 프로바이더로의 성장을 이끈다.

코오롱인더스트리 FnC부문 대표이사에는 김민태 코오롱ENP 부사장을 내정했다. 신임 김민태 부사장은 과거 코오롱인터스트리 FnC부문 최고재무책임자(CFO)를 역임해 패션업에 대한 이해가 높다.

코오롱제약 대표이사에는 코오롱티슈진을 담당하고 있는 전승호 대표이사가 겸임으로 내정됐다. 지난해 출범한 첨단복합소재 전문 기업인 코오롱스페이스웍스의 안상현 대표이사는 전무에서 부사장으로 승진해 그룹의 혁신소재 경쟁력 확보에 역량을 집중하기로 했다. 최현석 코오롱모빌리티그룹 대표이사 전무 또한 부사장으로 승진했다.

이번 인사에로 새로 선임 된 신규 임원은 총 14명이다. 이중 40대는 절반이 넘는 8명이다. 이들은 경영환경 변화에 기민하게 대처하는 역할을 담당할 예정이다.

코오롱그룹은 “지난해부터 그룹 전반적으로 진행 중인 사업재편 작업을 성공적으로 완수하는 한편 전략사업에 강한 추진력을 불어넣어야 할 시기”라며 “안정을 기하는 동시에 40대 임원 비중을 확대해 미래 성장동력을 강화하는 인사를 했다”고 설명했다.