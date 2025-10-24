[헤럴드경제=경예은 기자] 키움증권은 신한카드와 전략적 제휴를 맺고, 해외주식 VIP고객을 위한 프리미엄 상업자 표시 신용카드(PLCC·Private Label Credit Card)인 ‘키움증권 히어로(HERO) 신한카드’ 2종을 출시했다고 24일 밝혔다.

이번 출시된 HERO카드(이하 히어로카드) 시리즈는 ‘레전더리 히어로카드’, ‘수퍼 히어로카드’ 2가지로 나뉜다. 연회비는 각각 70만원, 30만원이다. 키움증권 해외주식 VIP라면 발급할 수 있다. 또한 조건 충족 시 카드혜택과 별도로 연회비에 상응하는 카드 리워드를 제공한다.

‘레전더리 히어로카드’는 연간 기프트 옵션으로 신세계상품권 40만원 모바일 교환권과 40만 마이신한포인트 중 한가지를 선택할 수 있다. ‘수퍼 히어로카드’는 연간 기프트 옵션으로 신세계상품권 20만원 모바일 교환권과 20만 마이신한포인트 중 한가지를 고를 수 있다.

두 카드는 공통적으로 국내외 이용금액에 대한 대한항공 마일리지 적립, 스타벅스 10%할인, 마티나골드 라운지 포함 전세계 공항라운지 무료 이용을 비롯해 마스터카드 월드 등급 혜택인 국내 특급호텔 발렛, 글로벌 특급호텔 예약 및 면세점 우대 등 프리미엄 리워드를 집약했다.

키움증권 관계자는 “단순히 투자포인트를 적립해주기보다 고객의 라이프스타일을 고려해 이번 PLCC를 내놓게 됐다”면서 “앞으로도 VIP고객이 일상 속에서 차별화된 경험할 수 있는 금융 서비스를 지속적으로 발굴하겠다”고 밝혔다.