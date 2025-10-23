명씨, 여론조사비 의혹 행안위 증인 출석…“신뢰 힘들어” vs “국민이 판단”

[헤럴드경제=김태열 선임기자] 서울시의 23일 국회 행정안전위원회 국정감사 현장에 ‘정치브로커’ 명태균씨가 나왔지만 오세훈 시장과의 공방은 없었다.

당초 오세훈 시장과의 대면 공방이 예상됐으나 오 시장이 특별검사팀 대질신문을 앞두고 국감 질의에 일절 답변하지 않으면서 상호 발언이 오가는 상황은 벌어지지 않았다.

오 시장은 명씨를 증인석에 세운 뒤 여론조사비 대납 의혹과 관련해 자신에게 답변을 요구하는 더불어민주당 의원들에게 “수사기관에서 밝혀야 하므로 사실관계에 관한 답변을 자제할 수밖에 없다”는 원칙적 입장을 밝혔다.

그러면서 “대질신문에서 밝히고 싶은 게 많은데, 여기서 미리 제 밑천을 이용할 이유가 없다”고 말했다. 오 시장과 명씨의 특검 대질신문은 다음 달 8일로 예정됐다. 다만 오 시장은 명씨로부터 언제 도움을 받았느냐는 민주당 채현일 의원의 질의에는 “저 사람한테 도움받은 것 없다”고 일축했다.

또 채 의원이 “명씨가 오세훈이 살려달라고 울며 전화했다는데 거짓말인가”라고 묻자 오 시장은 “상식적으로 판단해보라”고 했다. 명씨 역시 “오늘 이야기를 다 하면 대질신문 때 (오 시장 측이) 다 맞춰오니 이미 언론에 나온 내용을 물어봐 달라”고 말했다.

그러면서 2021년 4·7 서울시장 보궐선거 당시 자신이 오 시장과 총 7차례 만났으며 오 시장이 선거 때 “살려달라”, “나경원을 이기는 조사가 필요하다”고 말했다는 기존 주장을 반복했다. 앞선 ‘도움받은 게 없다’는 오 시장 발언에는 “위증하셨다”고 반응했다.

오 시장은 명씨가 퇴장한 국감 말미엔 태도가 바뀌어 보다 적극적으로 입장을 피력했다. 그는 “명씨가 본인도 모르게 여러 차례 김종인, 지상욱 쪽으로 (돈이) 갔다고 얘기했다. 그렇게 되면 김한정이란 사람이 돈을 지급할 의무가 없게 되는 것”이라며 “저로서는 법률적으로 큰 소득”이라고 말했다.

이어 “일정 시점 이후에는 명씨가 저희 캠프에 발도 못 들였다. 대부분 스토킹한 것”이라며 “선거 일정이 공개되면 김영선을 대동하고 불쑥 나타나 갑자기 들이밀고, 요청하고, 뭘 하라 말라 하다가 쫓겨 나간 과정에 대해 증인들이 있고, 입증이 가능하다”고 했다.

오 시장은 “사기죄 피의자를 국감에 끌어들여 정치 국감으로 변질된 점은 깊이 유감스럽게 생각한다”면서 “모든 진실은 검찰 수사에서 밝혀지고, 그 이후에 혹시 법적 절차가 진행되면 그에 의해 다 밝혀질 것”이라고 덧붙였다.

한편 이날 명씨는 의원들을 향해 “감당이 안 될 인신 모독성 질문을 하지 말라. 내가 다 까발리겠다”며 고성을 질렀다. 이 과정에서 여야를 가리지 않고 공세를 펴면서 일부 의원의 실명을 거론하기도 했다.

국민의힘 고동진 의원은 의사진행 발언을 통해 “민주당은 전과 5범의 신뢰하기 힘든 증인을 출석시켜 국감의 취지를 망가뜨리고 정쟁의 장으로 만들려는 것에 반성해야 한다”고 비판했다.

이에 민주당 윤건영 의원은 “증인의 과거 전력을 거론하며 증언의 신뢰도를 깎아내리는 것은 국회가 할 일이 아니다”라며 “판단은 국민이 하실 것”이라고 맞받았다.

bryoon@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>