“서울시민·국민들에게 걱정을 끼쳤다” “더 정확한 용어 선택을 위해 노력할 것”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 복기왕 더불어민주당 의원은 23일 “15억원 정도 아파트는 서민들이 사는 아파트라는 인식이 있다”는 자신의 발언이 논란이 되자 “공인으로서 더 적절한 표현을 선택하지 못했다”며 유감을 표했다.

복 의원은 이날 오후 서울 여의도 국회에서 열린 국토교통위원회 국정감사 도중 신상발언을 통해 이같이 말했다.

복 의원은 “오늘 아침 언론 인터뷰를 했다”며 “인터뷰 과정에서 지난 10·15 대책에 대해 설명을 드렸고, 이 부분에 대해서 많은 정치적 비판이 있는 것에 대해서도 나름 저의 생각대로 해명을 드렸다”고 운을 뗐다.

그는 “(10·15 대책은) 15억원 이하의 주택, 신혼부부·청년 주택과 관련해 정책적으로 후퇴한 바가 없다는 말씀을 드리는 과정에서, 서울시 평균 아파트 가격 14억 6000만원이 서민들(아파트)이라는 인식이 있다고 말씀 드렸다”고 했다.

그러면서 “저도 당연히 10억 미만 아파트에 살고 있고, 서울 시내 70% 가량이 그 주택에 사시는 것으로 알고 있다”며 “제 발언이 이분들에게 마음에 상처가 됐다면 공인으로서 더 적절한 표현을 선택하지 못한 것에 대해 스스로 아쉽고 안타깝게 생각한다”고 말했다.

복 의원은 또한 “서민이란 특권이 없고 경제적 부를 누리지 못하는 일반적인 표현”이라며 “양극화 시대에 중산층이 무너진 상황에서 중산층이라는 개념을 쓰는 것이 다소 애매모호했다는 생각 속에서 급하게 단어 선택을 한 것이 서울시민, 국민들에게 걱정을 끼쳤다는 말씀을 드린다”고 했다.

그러면서 “앞으로 좀 더 정확한 용어 선택을 위해 노력하겠다”며 발언을 마쳤다.

앞서 복 의원은 이날 오전 YTN 라디오 ‘김영수의 더 인터뷰’에 출연해 정부의 10·15 부동산 대책과 관련해 “전국 평균치, 그리고 15억 정도 아파트면 서민들이 사는 아파트라는 인식들이 좀 있지 않나”라며 “그래서 15억 아파트와 청년, 신혼부부 이런 부분에 대한 정책은 건드리지 않았다”고