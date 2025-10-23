[헤럴드경제(인천)=이홍석]인천항 해양관광 여객수가 119만1813명(9월 누계 기준 )을 기록하면서 전년 동기 대비 22.6% 증가했다.

이는 8월부터 크루즈·한중 카페리·연안여객 전 분야의 당월 및 누계 실적이 모두 상승세로 전환된 이후 상승 흐름이 9월까지 꾸준히 이어진 결과로 분석됐다.

23일 인천항만공사(IPA)에 따르면 크루즈 부문은 9월까지 26항차(모항 13항차, 기항 13항차)가 입항해 전년대비 303.7% 증가한 6만7367명을 기록, 성장세를 이어가고 있다.

한·중 카페리 부문은 지난 4월 단동항로 재개로 기존 6개에서 7개 항로로 확대되면서 여객 증가세를 보이면서 8월부터 당월·누계실적이 모두 상승세로 전환되며 뚜렷한 회복세를 보이고 있다.

연안여객 부문은 신규항로 개설 및 섬 관광 활성화 사업 추진에 따른 섬 관광 수요 증가에 힘입어 전년대비 22.0% 증가한 88만5341명을 기록하며 증가세를 보였다.

특히 추석 연휴 특별수송기간(10월 2~12일) 동안 총 6만8433명(일 평균 6221명)이 이용해 전년 특송(일 평균 5067명) 대비 일 평균 기준 22.85% 증가했다.

인천항만공사는 연말까지 해양관광 여객이 150만 명을 돌파할 것으로 전망하고 있다.