이형훈 복지2차관, 상담 현황 점검 및 상담사 처우 개선, 상담 질 향상 방안 등 의견 수렴

[헤럴드경제=이태형 기자]보건복지부는 최근 급증하고 있는 자살예방 상담 수요에 대응하기 위해 자살예방 상담전화(109) 콜센터를 추가 개소한다고 23일 밝혔다.

복지부에 따르면 109 상담전화 문의량은 2023년 월 1만8304건에서 2024년 월 2만6843건, 2025년 상반기 월 2만8416건을 기록하며 증가세를 보였다

자살예방 상담전화는 자살 고위험군을 발굴하고 지원하는 핵심 수단이지만, 인력 부족으로 상담이 지연되는 등 현장에서 여러 애로사항이 있었다.

이에 상담 응대율을 높여 자살 위기 대응 역량을 강화하기 위해 이번 자살예방 상담전화 2센터를 설치했다.

2센터는 기존 1센터(정원 100명)에 정원 40명을 더해 총 상담 정원 140명으로 운영된다. 또 상담 전문성을 갖춘 인력 확충, 인공지능(AI)을 활용한 상담일지 작성 및 위기 신호 조기 발굴을 통한 업무 부담 완화, 상담사 힐링프로그램 등 소진 방지책도 지속 추진한다.

이형훈 복지부 제2차관은 “109 상담전화는 단순한 번호가 아니라 국가가 국민의 생명을 붙잡는 마지막 손”이라며 “정부는 상담 인력을 늘리는 데 그치지 않고 근무환경과 처우 개선, 전문성 강화까지 함께 추진해 현장에서 흔들림 없이 국민의 생명을 지킬 수 있도록 지원하겠다”라고 밝혔다.