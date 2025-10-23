운동 후에 가볍게 즐기는 맥주 이미지 강화

[헤럴드경제=강승연 기자] 하이트진로는 ‘테라 라이트’가 ‘시티포레스티벌 2025(이하 시포레 2025)’와 ‘제21회 금천구청장배 건강달리기대회(이하 수육런)’의 공식 협찬 브랜드로 참여한다고 23일 밝혔다.

테라 라이트는 기존 레귤러 맥주 대비 33% 낮은 칼로리와 제로슈거가 특징인 라이트 맥주다. 러닝 열풍에 발맞춰 MZ세대 소비자들과의 접점을 넓히며 운동 후에도 부담없이 가볍게 즐길 수 있는 맥주 브랜드 이미지를 강화하고 있다.

먼저 하이트진로는 25일 서울 노들섬에서 열리는 시포레 2025에서 ‘라이트 러닝 존 with 테라 라이트’ 클래스를 처음으로 선보인다. 웰니스 브랜드 베가베리(Vegavery)의 전문 러닝 코치들이 러닝 자세 교정부터 준비운동, 마무리 스트레칭까지 단계별 교육을 직접 지도한다. 러닝 클래스 참가자들에게는 테라 라이트 러닝 굿즈가 스페셜 기프트로 제공될 예정이다. 또한 현장 부스에는 러너들에게서 큰 호응을 얻었던 ‘테라 라이트 스텝퍼 게임’, ‘테라 라이트 시음 행사’ 등 즐길 거리를 마련했다.

이어 26일에 열리는 수육런에서도 러너들을 만난다. 완주 후 수육과 막걸리를 함께 즐길 수 있어 ‘수육런’으로 불리는 이 대회는 꾸준한 입소문을 타며 전국 마라토너가 찾는 대회로 자리매김했다. 하이트진로는 지난 5월 수육런에 처음 참여해 높은 호응을 얻은 데 이어, 이번에도 완주자 전원에게 테라 라이트 시음주를 제공하며 펀러닝 문화에 동참한다. 현장에는 테라 라이트의 대표 캐릭터 병돌이와 캔돌이 응원단이 함께해 러너들을 격려하고, 포토존 및 스텝퍼 게임 이벤트로 현장 분위기를 끌어올린다.

오성택 하이트진로 마케팅실 전무는 “테라 라이트는 차별화된 콘셉트로 건강과 즐거움을 동시에 추구하는 소비자들과 소통하고 있다”며 “앞으로도 다양한 스포츠와 연계해 테라 라이트의 브랜드 경험을 확장하고, 라이트 맥주 시장의 리더십을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 전했다.

한편, 테라 라이트는 출시 2주 만에 1000만병 판매를 돌파하며 대형마트 라이트 맥주 판매 1위에 올랐다. 운동 후에도 부담 없이 가볍게 즐길 수 있는 강점을 앞세워 ‘서울마라톤’, ‘무한도전 Run with 쿠팡플레이’, ‘마블런’ 등 주요 러닝 행사에 파트너로서 러너들과의 접점을 확대하고 있다.