녹색전환(GX) 촉진의 핵심 수단인 기후테크산업 육성 종합대책 수립 추진

[헤럴드경제=이태형 기자]기후에너지환경부는 24일 오후 서울 중구 대한상공회의소에서 안세창 기후에너지정책실장 주재로 기후테크 산업 육성 종합대책 수립을 위한 범부처 전담반(TF)을 출범한다고 밝혔다.

이날 출범에는 기후부를 포함한 과학기술정보통신부, 국가데이터처, 금융위원회, 기상청, 농림축산식품부, 산업통상부, 중소벤처기업부, 탄소중립녹색성장위원회, 해양수산부 등 10개 부처가 참석했다

기후테크는 기후(Climate)와 기술(Technology)의 합성어로, 유엔 기후변화협약에 따르면 ‘온실가스 감축’과 ‘기후변화 대응’에 이바지하는 혁신 기술을 의미한다.

대통령 직속 2050 탄녹위는 이를 ‘클린테크’, ‘카본테크’, ‘에코테크’, ‘푸드테크’, ‘지오테크’의 5개 분야로 나눠 개념화한 바 있다.

이번 회의는 관계 부처 부문별 정책 및 기술개발 동향과 기후테크 신생기업 성장 등 대내외 환경 변화를 고려한 ‘기후테크산업 육성 종합대책’ 수립을 위한 사전 준비작업의 하나로 개최된다.

회의 참석자들은 각 부처별로 관련 사업 진행현황, 제도 개선사항 등 그간의 정책 추진 현황을 공유하고, 부진 사항에 대한 개선대책 및 향후 정책과제 등을 상호 논의할 계획이다.

기후부는 앞으로 전문가 논의를 거쳐 기후테크 5대 분야별 핵심 기술을 선정해 각 분야별 이행안을 마련하는 한편, 관계 부처와 합동으로 탄소중립 가속화와 산업경쟁력 강화를 체계적으로 추진하기 위한 ‘기후테크 산업 육성 종합대책’을 수립할 계획이다.

안세창 기후에너지환경부 기후에너지정책실장은 “기후테크 산업은 우리 사회의 지속가능성과 국제사회의 기후 위상 확보에 핵심적인 역할을 할 것”이라며 “기후테크 기반의 혁신 기업들이 우리나라의 탄소 감축과 경제 성장을 동시에 견인할 수 있도록 전주기 집중투자, 국내외 시장창출 등을 포함한 효과적인 정책방안이 마련될 수 있도록 범부처 역량 결집에 최선을 다하겠다”라고 말했다.