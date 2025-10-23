호텔 300실·18홀 골프장 등 체류형 관광시설 조성…민간사업자 공모 시작

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울진군이 관광 1,000만 시대를 목표로 한 대규모 관광 인프라 구축에 본격 나섰다.

군은 22일부터 2026년 1월 19일까지 ‘울진군 오션리조트 및 골프장 개발사업’ 사업시행자 공모를 진행한다.

이번 공모는 지난 7월 진행된 민간제안공모에서 우수 제안자를 선정한 뒤, 실질적 투자 실행을 위해 민간사업자를 최종 선발하는 단계다.

사업 대상지는 근남면 산포리 697-4 일원(약 18만㎡)과 매화면 오산리 산200번지 일원(약 134만㎡)이다.

필수 시설로 ▲호텔·콘도미니엄 300실 이상 ▲컨벤션 시설 ▲18홀 이상 골프장이 포함되며, 민간사업자는 창의적인 복합 관광·레저시설도 제안할 수 있다.

군은 인허가 검토와 투자 유치 여건 조성을 병행하며 민간 투자가 안정적으로 추진될 수 있는 기반 마련에 집중하고 있다.

손병복 군수는 “이번 사업은 울진 관광 1,000만 시대를 여는 핵심 전략사업으로, 체류형 관광 기반 확충과 지역경제 활성화의 기폭제가 될 것”이라며, “관심 있는 민간사업자의 적극적 참여와 투자 제안을 기대한다”고 밝혔다.

공모 관련 자세한 내용은 울진군 홈페이지 공고란과 사업시행자 선정 공모 지침서에서 확인할 수 있다.