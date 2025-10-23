4주 간 10번의 달리기 미션 수행

[헤럴드경제=서지연 기자] 한화손해보험의 디지털 브랜드 캐롯은 러닝 플랫폼 런데이와 함께 ‘좋은습관+더하기 프로젝트’를 진행한다고 23일 밝혔다.

한화손보는 바쁜 일상에서도 스스로의 속도에 맞춰 건강한 루틴을 만들어가고자 하는 사람들을 위해 이번 캠페인을 기획했다고 설명했다. 가벼운 달리기를 통해 꾸준함과 자기관리의 즐거움을 경험하게 하고, 일상에서 긍정적인 변화를 실천하도록 돕는 것이 목표다.

참가자는 한화손보 캐롯 애플리케이션과 런데이 앱을 모두 내려받고 회원가입을 한 뒤 11월 2일까지 두 앱에서 각각 이벤트 신청을 완료해야 한다. 11월 3일부터 4주 동안 총 열 번의 달리기 미션을 수행하면 자동으로 응모가 완료된다.

완주자에게는 다양한 리워드가 제공된다. 도전 완주를 통해 제공되는 주요 상품으로는 호주 시드니 마라톤 풀코스 참가권(1명)과 베트남 다낭 마라톤 하프코스 참가권(1명)이 포함돼 있다. 두 마라톤 상품은 모두 왕복 항공권, 숙박, 사전 러닝 트레이닝, 여행자보험이 함께 제공된다. 총 10회 러닝 동안 누적거리 100㎞를 달성한 참가자만 응모할 수 있다.

또 러너의 성장을 돕는 ‘런린이 성장 프로그램 10K 러닝 클래스’와 골전도 블루투스 이어폰, 선글라스, 모자 등 다양한 리워드가 마련돼 있다.

한화손보 관계자는 “이번 캠페인은 단순한 이벤트를 넘어 고객이 스스로의 일상에서 긍정적인 변화를 경험할 수 있도록 설계된 참여형 프로그램”이라며 “캐롯은 앞으로도 보험의 본질적 기능을 넘어 고객의 삶 전반에 건강한 습관과 지속 가능한 라이프스타일을 제안하는 디지털 브랜드 역할을 강화해 나가겠다”고 말했다.