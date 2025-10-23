회의서 APEC 중장기 로드맵 ‘인천플랜’ 도출 韓 제안한 AI 대전환 및 혁신 생태계 조성 반영 “논의 흐름 정상회의 실질적 성과로 이어져야”

[헤럴드경제(인천)=양영경 기자] 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 23일 “APEC 재무·구조개혁장관회의는 한국이 의장국으로서 주도적으로 아젠다를 제시하고, 인공지능(AI) 시대의 경제질서 변화에 대응하는 새로운 협력 패러다임을 제시했다”고 밝혔다.

구 부총리는 이날 인천 영종도에서 개최된 ‘제32차 APEC 재무장관회의 및 제4차 구조개혁장관회의’ 합동 기자회견에서 “이번 회의에서 도출된 성과와 논의의 흐름이 정상회의의 실질적 성과로 이어질 수 있도록 노력하겠다”며 이같이 말했다.

지난 21일부터 3일간 열린 이번 회의는 다음 주 경주 APEC 정상회의를 앞두고 진행된 마지막 분야별 장관급 회의다. 한국은 2005년 이후 20년 만에 재무장관회의 의장국을 맡았고, APEC 최초로 재무와 구조개혁장관회의를 연계해 개최했다.

구 부총리는 이번 재무장관회의의 주요 성과로 향후 5년간 회의의 논의 방향과 주제를 담은 중장기로드맵인 ‘인천플랜’ 채택을 꼽았다. 인천 플랜은 혁신, 금융, 재정정책, 접근성과 기회 등 4가지 주제로 구성된다. 내년 의장국인 중국을 비롯해 향후 5년간 재무장관회의 의장국은 인천플랜이 제시한 우선순위 내에서 의제를 자발적으로 선택해 논의하게 된다.

구 부총리는 “한국이 제안한 AI 대전환과 혁신 생태계 조성, 그리고 모두에게 고른 경제적 기회를 제공하는 내용을 재무트랙 최초로 주요 의제에 포함해 논의의 외연을 확장했다”면서 “주요국 통상정책, AI 기술패권 경쟁 등 글로벌 질서가 급변하는 상황에서 인천플랜 채택을 통해 역내 정책 공조와 협력의 중요성을 재확인했다”고 설명했다.

구 부총리는 구조개혁장관회의와 관련해서는 “역내 시장·기업환경 개선, AI 및 디지털 전환 촉진, 경제적 참여 확대를 통한 번영 증진 등을 주요 내용으로 하는 공동성명과 두 개의 부속서를 채택했다”면서 “역내 구조개혁 정책을 체계적으로 추진해 나갈 수 있는 기반을 마련했다”고 평가했다.

세부적으로는 회원국들이 ▷시장 중심의 공정한 경쟁 ▷기업환경 개선 ▷혁신과 디지털화 촉진 ▷모두의 경제적 잠재력 실현 등 4개 핵심 방향에 합의해 향후 5년간 역내 구조개혁의 이행 기반이 마련됐다고 소개했다. 또 ‘제4차 기업환경개선 실행계획’에 따라 ▷시장진입 ▷금융서비스 ▷사업입지 ▷시장경쟁 ▷분쟁해결 등 5대 분야에서 향후 10년간 역내 20% 개선 목표를 달성하기로 했다고 밝혔다.