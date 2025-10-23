국내 첫 AI로 난민 법률지원

AX전문기업 LG CNS가 유엔난민기구와 손을 잡고 AI를 활용한 난민 법률지원 프로그램을 무상 제공한다. 인공지능(AI) 기술을 통해 법률 서비스 사각지대에 놓인 난민을 돕는 국내 첫 사례다.

LG CNS는 최근 LG CNS 마곡본사에서 유엔난민기구와 ‘AI 기술을 활용한 난민소송 지원’ 관련 업무협약을 맺었다고 23일 밝혔다.

협약식에는 현신균 LG CNS CEO(사장)와 필리포 그란디 유엔난민기구 최고대표 등이 참석했다. 이번 협약은 AI를 기반으로 국내 난민 대상 법적 보호 가능성을 제고하고, 변호사들의 난민 소송 업무를 지원하는 것을 목표로 한다. 특히 LG CNS는 구축한 프로그램을 무상으로 기부, 난민들이 마주하는 어려움을 해결하는 데 실질적인 보탬이 되겠다는 계획이다.

세부적으로 LG CNS는 난민들이 행정소송을 진행할 때 변호사가 AI를 활용해 소장의 초안을 작성하는 프로그램을 개발한다. 망명신청서·면담기록 데이터 분석, 다국어 번역, 법률문서 작성 등을 담당하는 AI 에이전트를 각각 개발하고, 에이전틱 AI가 이를 통합해 자동으로 법률문서 형식에 맞게 소장을 작성할 수 있게 한다.

현 사장은 “난민들의 법적 권리 보호를 위한 이번 AI 프로그램 기부를 통해 어려움을 겪고 있는 난민들의 상황이 개선되기를 바란다”며 “앞으로도 LG CNS는 AI로 산업과 사회의 다양한 문제를 해결해 나갈 수 있도록 할 것”이라고 말했다. 박혜림 기자