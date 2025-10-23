열병식 등장 ‘화성-11마’ 추정

북한은 전날 발사한 단거리탄도미사일(SRBM)에 대해 극초음속미사일이었다며 시험에 성공했다고 밝혔다.

북한은 구체적인 미사일 종류나 제원을 언급하지 않았지만 신형 극초음속미사일 ‘화성-11마’일 가능성에 무게가 실린다. 조선중앙통신은 “미사일총국은 22일 중요무기체계의 시험을 성공적으로 진행했다”며 “평양시 력포구역에서 북동방향으로 발사된 2개의 극초음속비행체는 함경북도 어랑군 궤상봉 등판의 목표점을 강타했다”고 23일 보도했다.

이번 시험은 박정천 노동당 중앙군사위 부위원장과 김정식 당 군수공업부 제1부부장, 장창하 미사일총국장이 참관한 가운데 진행됐다. 김정은 국무위원장은 참관하지 않았다.

통신은 “새로운 무기체계의 시험은 잠재적인 적수들에 대한 전략적 억제의 지속성과 효과성을 제고해나가기 위한 국방력 발전계획사업의 일환”이라고 전했다. 박 부위원장은 “새로운 무기체계의 첨단성은 우리의 자위적 국방기술력의 부단한 갱신에 대한 뚜렷한 입증”이라면서 “우리의 활동은 명백히 전쟁억제력을 계속 고도화해나가자는데 있으며 그 목적은 자체방위를 강화하기 위한 것”이라며 ‘방어용’이라는 점을 강조했다.

‘새로운 무기체계’, ‘극초음속비행체’라는 표현을 볼 때 북한이 최근 방산전시회 격인 무장장비전시회 ‘국방발전-2025’에 이어 지난 10일 노동당 창건 80주년 열병식에서 공개한 화성-11마로 추정된다.

극초음속활공체(HGV) 모양의 탄두를 장착한 화성-11마는 마하5 이상의 속도로 저공비행하면서 한미 대공방어망을 회피해 주요 표적 타격이 가능할 것이란 관측을 낳고 있다.

‘북한판 이스칸데르’ KN-23 계열에 HGV 형태 탄두를 장착한 전술급 SRBM의 변형으로 변칙적이고 빠른 활공과 측면기동 등을 통해 고도와 궤적을 바꿈으로써 요격을 어렵게 만들 수 있다는 것이다. 무엇보다 북한의 주장이 우리 군당국의 발표와 적잖은 차이를 보인다는 점에서 우려스럽다.

합동참모본부는 전날 북한이 황해북도 중화 일대에서 수발의 SRBM을 발사해 약 350㎞ 비행했다고 분석했는데, 북한은 평양 력포구역에서 발사해 함경북도 어랑군 궤상봉까지 약 430㎞ 날아갔다고 밝혔다.

평양 력포구역은 북한이 최근 골프장으로 위장한 새로운 미사일기지를 건설하는 정황이 포착돼 주목받은 바 있다.

특히 북한 극초음속미사일이 날아간 약 430㎞는 평양 력포구역에서 내주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열리는 경주까지 약 460㎞에 근접하다는 점에서 눈길을 끈다.

이재명 정부 출범 이후 처음이었던 북한의 이번 탄도미사일 발사가 다분히 APEC을 겨냥한 것임을 미뤄 짐작할 수 있는 대목이다.

북한이 극초음속미사일이라고 발표한 것과 달리 우리 군당국은 전술탄도미사일 ‘화성포-11다-4.5’일 가능성에 무게를 두기도 했다.

홍민 통일연구원 선임연구위원은 “북한이 당 창건 열병식에서 공개한 화성-11마형 비행체로 추정되는데 화성-11다-4.5와는 탄두부 외관에서 큰 차이가 있다”며 “의도적인 설정인지는 알 수 없지만 공교롭게도 발사지점과 경주까지 460㎞로 비행거리를 통해 모종의 간접적인 위협 효과를 의도했을 수 있다”고 분석했다.

한편 북한이 화성-11마 시험발사를 감행한 만큼 역시 당 창건 열병식에서 공개한 신형 다탄두 대륙간탄도미사일(ICBM)로 추정되는 ‘화성-20형’ 시험발사에 나설 수 있다는 관측도 뒤따른다. 신대원 기자