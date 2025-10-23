아주대병원서 심장, 신장 기증하고 영면 ‘다른 생명의 몸에서라도 살아 숨쉬길’

[헤럴드경제=한지숙 기자] 인공지능(AI) 분야에서 일해온 30대 회사원이 길을 가다 쓰려져 뇌사 장기기증으로 3명에게 새 삶을 선물하고 하늘의 별이 됐다.

한국장기조직기증원은 김문수(34)씨가 지난달 5일 아주대병원에서 심장, 신장(양측)을 기증하고 숨졌다고 23일 밝혔다.

김씨는 지난 8월 길을 걷던 중 쓰러져 병원으로 이송됐지만, 의식을 회복하지 못하고 뇌사상태가 됐다. 유족은 젊은 나이에 세상을 떠난 김씨가 다른 생명의 몸에서라도 살아 숨쉬기를 바라는 마음으로 장기기증을 결심했다고 한다.

고인의 어머니 이영화씨는 “평소 가족에게 내가 장기기증을 하고 싶다고 했을 때 다른 가족들은 반대했지만 문수는 생명을 살리는 일인데 좋은 것 같다고 했다”면서 “지금 와서 생각해보니 기증은 문수의 마지막 소원이었던 것 같다”고 말했다.

부산에서 1남 1녀 중 첫째로 태어난 김씨는 착하고 바른 성품으로 주변에 어려운 사람이 있으면 먼저 다가갔다. 활달하고 외향적인 성격으로 배드민턴, 수영 등 스포츠를 즐겨 했고, 쉬는 날이면 야구와 축구 경기를 보는 것을 좋아했다.

김씨는 밝고 적극적인 성격으로 전교회장과 반장을 도맡았고, 성균관대 컴퓨터공학과에 진학해 컴퓨터 개발자의 꿈을 향해 공부했다. 대학 졸업 후에는 차량용 음성 AI 회사에서 근무했다.

김씨의 어머니 이영화 씨는 “아들아. 너무 보고 싶고 그리운데 그곳이 더 좋아서 먼저 갔다고 생각할게. 단 한 번도 너를 사랑하지 않은 적이 없었고, 하늘나라에서 뭐든지 하고 싶은 거 다 했으면 좋겠어. 잘 지내고. 언젠가 우리 다시 만날 수 있겠지. 사랑해.”라고 인사를 전했다.